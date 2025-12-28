सरकारी ऑर्डर मिलने से इस सोलर कंपनी के शेयर रहेंगे फोकस में, सोमवार को दिख सकती है हलचल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Solar Stock In Focus: सोलर पावर सेक्टर की कंपनी सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के शेयरों पर आने वाले कारोबारी दिन सोमवार, 29 दिसंबर 2025 को निवेशकों की नजर रह सकती हैं. वजह है कंपनी को मिला एक बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट. जिसने बाजार में इसकी चर्चा तेज कर दी है और शेयर में हलचल देखने को मिल सकती है.

कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड से 250 मेगावाट एसी क्षमता वाले सोलर पीवी प्रोजेक्ट के लिए EPC का लेटर ऑफ अवॉर्ड मिला है. इस प्रोजेक्ट की कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू करीब 725.33 करोड़ रुपये बताई जा रही है. कंपनी को मिले इस ऑर्डर से कंपनी का ऑर्डर बुक मजबूत हुआ है.

शेयर बाजार में कंपनी का हाल

सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 को सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी. बीएसई पर कंपनी शेयर 2.60 प्रतिशत या 7.05 रुपये की गिरावट के साथ 264.15 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे.

कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, इस दौरान शेयरों ने 389 रुपये का आंकड़ा छूआ था. वहीं 52 सप्ताह के लो लेवल पर शेयर 263.50 रुपये पर पहुंच गए थे. साथ ही साल 2025 में अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 18 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखी गई है.

एंड-टू-एंड EPC की जिम्मेदारी कंपनी के पास

इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी को पूरी EPC जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसमें इंजीनियरिंग, जरूरी उपकरणों की खरीदारी और सोलर पावर प्लांट का निर्माण शामिल है. कंपनी के मुताबिक, ऑर्डर की शर्तों के अनुसार इस प्रोजेक्ट को वित्त वर्ष 2026–27 के दौरान पूरा किया जाना है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: हर निवेशक के लिए सही नहीं है SIP; इन लोगों को दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जानें डिटेल