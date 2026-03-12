हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026टी20 विश्व कप 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस‘स्वाभिमान’ के तहत 10 लाख महिलाओं को सशक्त बनाएगा अडानी फाउंडेशन, प्रीति अडानी बोलीं- पीढ़ियों के भविष्य में निवेश

‘स्वाभिमान’ के तहत 10 लाख महिलाओं को सशक्त बनाएगा अडानी फाउंडेशन, प्रीति अडानी बोलीं- पीढ़ियों के भविष्य में निवेश

प्रीति अडानी ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण केवल दान या सहायता से नहीं होता, बल्कि उन्हें अवसर, संभावनाएं और क्षमताएं विकसित करने का मौका देने से होता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 12 Mar 2026 10:47 PM (IST)
Preferred Sources

अडानी फाउंडेशन ने अपने “Swabhimaan” कार्यक्रम के तहत देशभर में 10 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है. यह जानकारी फाउंडेशन की चेयरपर्सन प्रीति अडानी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान दी. मुंबई में आयोजित “Swabhimaan: The Rise of S.H.E.” कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसी महिला को सशक्त बनाना सिर्फ एक व्यक्ति की मदद करना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में निवेश करना है. यह कार्यक्रम Adani Electricity और Mahila Arthik Vikas Mahamandal (MAVIM) के सहयोग से आयोजित किया गया था.

प्रीति अडानी ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण केवल दान या सहायता से नहीं होता, बल्कि उन्हें अवसर, संभावनाएं और क्षमताएं विकसित करने का मौका देने से होता है. उन्होंने बताया कि स्वाभिमान कार्यक्रम से जुड़ी महिलाएं अपने छोटे कारोबार को बढ़ाने, उत्पादों की सही कीमत तय करने, जिम्मेदारी से ऋण चुकाने और बचत करने जैसे विषयों पर चर्चा करती हैं.

पहले साल 1 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य

उन्होंने कहा कि इस पहल के अगले चरण में पहले साल Maharashtra में 1 लाख महिलाओं को कार्यक्रम से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. आने वाले वर्षों में इस पहल के जरिए देशभर में 10 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया है.

स्वाभिमान कार्यक्रम की शुरुआत 2022 में हुई थी. इसका उद्देश्य शहरी गरीब महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय ज्ञान और उद्यमिता की समझ देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. प्रीति अडानी के अनुसार अब तक इस पहल से Mumbai में 4,500 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं. फाउंडेशन ने इन महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और बाजार से जोड़ने में मदद की है.

उन्होंने कहा कि महिला आर्थिक विकास महामंडल ने महिलाओं को संगठित करने और Self Help Groups (SHGs) यानी स्व:सहायता समूह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

महिलाओं की कमाई का बड़ा असर

प्रीति अडानी ने कहा कि दुनिया भर के शोध बताते हैं कि जब महिलाएं कमाती हैं तो वे अपनी आय का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार के कल्याण पर खर्च करती हैं. कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियां भी शामिल हुईं, जिनमें Ritu Tawde और Aditi Tatkare सहित कई महिला उद्यमी और स्वाभिमान कार्यक्रम की सदस्य मौजूद थीं.

Published at : 12 Mar 2026 10:45 PM (IST)
Tags :
Adani Foundation Swabhimaan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
‘स्वाभिमान’ के तहत 10 लाख महिलाओं को सशक्त बनाएगा अडानी फाउंडेशन, प्रीति अडानी बोलीं- पीढ़ियों के भविष्य में निवेश
‘स्वाभिमान’ के तहत 10 लाख महिलाओं को सशक्त बनाएगा अडानी फाउंडेशन, प्रीति अडानी बोलीं- पीढ़ियों के भविष्य में निवेश
बिजनेस
ईरान टेंशन के बीच आयी ऐसी खबर, टूट जाएगी आम जनता की कमर, जानें आखिर क्या है वजह
ईरान टेंशन के बीच आयी ऐसी खबर, टूट जाएगी आम जनता की कमर, जानें आखिर क्या है वजह
बिजनेस
होटल-रेस्टुरेंट्स से लेकर अंतिम संस्कार तक… ईरान वॉर के भारत के ऊपर हुए ये पांच बड़े असर, अब क्या विकल्प
होटल-रेस्टुरेंट्स से लेकर अंतिम संस्कार तक… ईरान वॉर के भारत के ऊपर हुए ये पांच बड़े असर, अब क्या विकल्प
बिजनेस
LPG Crisis: ईरान वॉर से वैश्विक तेल संकट के बीच आया इंडियन ऑयल का बयान, हरदीप पुरी ने बताई सच्चाई
ईरान वॉर से वैश्विक तेल संकट के बीच आया इंडियन ऑयल का बयान, हरदीप पुरी ने बताई सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: विवाद के बावजूद Sitaare Zameen Par को लेकर दर्शकों में उत्सुकता और चर्चा लगातार बनी हुई है (11-03-2026)
Mahadev & Sons: धीरज ने उठाई विद्या के लिए आवाज, क्या बाप-बेटे का रिश्ता हो जायेगा ख़तम?
Tesla Model Y vs Mercedes-Benz CLA electric range and power comparison | Auto Live #tesla #mercedes
Strait of Hormuz ही ईरान का सबसे बड़ा हथियार..चल दिया दांव! | US Israel Iran War | Khamenei
AI Impact Summit Congress protests: Rahul के बयान पर संबित का पलटवार | BJP MP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरलम विधानसभा चुनाव के लिए AAP की पहली लिस्ट जारी, 22 उम्मीदवारों का ऐलान
केरलम विधानसभा चुनाव के लिए AAP की पहली लिस्ट जारी, 22 उम्मीदवारों का ऐलान
महाराष्ट्र
हाई कोर्ट पहुंचा सिलेंडर की सप्लाई का मामला, केंद्र को नोटिस जारी, 16 मार्च तक देना होगा जवाब
हाई कोर्ट पहुंचा सिलेंडर की सप्लाई का मामला, केंद्र को नोटिस जारी, 16 मार्च तक देना होगा जवाब
क्रिकेट
Watch: मंदिर में ट्रॉफी ले जाने के विवादित के बीच गुरुद्वारे पहुंचे गौतम गंभीर, कर दी सबकी बोलती बंद
मंदिर में ट्रॉफी ले जाने के विवादित के बीच गुरुद्वारे पहुंचे गौतम गंभीर, देखें वीडियो
बॉलीवुड
नीना गुप्ता से आमिर खान तक, सूरज बड़जात्या के बेटे के वेडिंग रिसेप्शन में लगा सितारों का मेला
नीना गुप्ता से आमिर खान तक, सूरज बड़जात्या के बेटे के वेडिंग रिसेप्शन में लगा सितारों का मेला
विश्व
'खून से रंग देंगे फारस की खाड़ी...', ईरान ने अमेरिका-इजरायल को दी खुली धमकी, मिडिल ईस्ट में भारी बवाल
'खून से रंग देंगे फारस की खाड़ी...', ईरान ने अमेरिका-इजरायल को दी खुली धमकी, मिडिल ईस्ट में भारी बवाल
इंडिया
अमेरिका-ईरान जंग के बीच गुड न्यूज! दिल्ली-रियाद के बीच फिर से शुरू हुई फ्लाइट्स, जानें पूरा अपडेट
अमेरिका-ईरान जंग के बीच गुड न्यूज! दिल्ली-रियाद के बीच फिर से शुरू हुई फ्लाइट्स, जानें पूरा अपडेट
हेल्थ
Diabetes Symptoms In Legs: डायबिटीज सिर्फ शुगर लेवल नहीं, पैरों से भी देती है दस्तक; इन 7 लक्षणों को न करें नजरअंदाज
डायबिटीज सिर्फ शुगर लेवल नहीं, पैरों से भी देती है दस्तक; इन 7 लक्षणों को न करें नजरअंदाज
यूटिलिटी
महज 5000 रुपये में शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस, 60 दिन में होने लगती है बंपर कमाई
महज 5000 रुपये में शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस, 60 दिन में होने लगती है बंपर कमाई
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget