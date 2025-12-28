हर निवेशक के लिए सही नहीं है SIP; इन लोगों को दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जानें डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







SIP Not Good For Everyone: आज के समय में निवेश की बात हो तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड और SIP का नाम सामने आता है. लंबे समय में बेहतर रिटर्न और आसान निवेश की वजह से लोग तेजी से इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं. निवेशकों को लगता है कि ये निवेश विकल्प उनके लिए सबसे सही है.

हालांकि, इस मामले में जानकारों की राय इससे थोड़ी अलग हैं. कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जब SIP में निवेश करना सही फैसला नहीं माना जाता. ऐसे मामलों में बिना सोचे-समझे निवेश करने से फायदे की जगह नुकसान होने का खतरा बढ़ सकता है. आइए जानते हैं, किन निवेशकों को एसआईपी से दूरी बनानी चाहिए...

1. कम समय के लिए निवेश करने वाले लोग

एसआईपी का असली फायदा लंबे समय तक निवेश करने वाले निवेशकों को मिलता हैं. अगर आपका मकसद थोड़े समय में पैसा निकालना है या आप लंबे समय तक निवेश बनाए नहीं रख सकते, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही विकल्प नहीं हो सकता है.

SIP से अच्छा रिटर्न तभी मिलता है जब निवेश लंबे समय तक जारी रखा जाए. इसलिए ऐसे लोग जिन्हें कम समय में पैसा निकालना है, उन्हें दूसरे निवेश विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

2. सिर्फ टैक्स बचाने के मकसद से निवेश करने वाले

जो लोग केवल टैक्स बचाने के लिए ELSS में पैसा लगाते हैं, उनके लिए SIP हमेशा सही विकल्प नहीं होती है. अगर आप बाजार के उतार-चढ़ाव का जोखिम नहीं लेना चाहते, तो इस तरह का निवेश आपके लिए सही नहीं माना जाता है.

3. जोखिम न लेने वाले निवेशक

बहुत से निवेशक एक सुरक्षित निवेश विकल्प की तलाश करते हैं. ताकि उनका पैसा भले ही कम रिटर्न दे पर सुरक्षित हो. ऐसे निवेशकों के लिए एसआईपी सही नहीं हो सकती है. क्योंकि, एसआईपी में मिलने वाला रिटर्न बाजार के जोखिमों के अधीन होता है. बाजार के उतार-चढ़ाव से आपको मिलने वाले रिटर्न में बदलाव हो सकता हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

