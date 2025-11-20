करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







SIP Investmen Tips: भारतीय निवेशक अच्छे निवेश के तौर पर सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के तहत निवेश कर रहे हैं. बहुत से निवेशक खुद के लिए एक लक्ष्य तय करके एसआईपी के माध्यम से निवेश का रास्ता चुनते हैं. अगर आप भी छोटी- छोटी राशि में लंबे समय तक निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो, आप एसआईपी करने के बारे में भी सोच सकते हैं.

हालांकि, एसआईपी में निवेश शेयर बाजार पर निर्भर करता है. इसलिए इसके रिटर्न में बदलाव भी दिख सकता हैं. अगर आप एसआईपी से करोड़ों रुपए का कॉर्पस बनानी की सोच रहे हैं तो, आज हम आपको इस पूरे कैलकुलेशन के बारे में बताने वाले हैं......

करोड़ो रुपए के कॉर्पस के लिए एसआईपी निवेश

आप अगर हर महीने 12,000 की SIP शुरू करते हैं और इस निवेश को करीब 19 साल तक जारी रखते हैं तो, आपका कुल निवेश 27,36,000 रुपए का होगा. अगर एसआईपी के 12 फीसदी का अनुमानित रिटर्न आपको मिलता है तो, आपको पास एक अच्छा फंड जमा हो जाएगा.

असली खेल इस लंबे समय में कंपाउंडिंग का होगा. अगर बाजार की सभी परिस्थितियां आपके अनुकूल रही तो 19 साल के बाद आपके पास 1,05,03,905 करोड़ रुपए का कॉर्पस होगा. इस कुल रिटर्न में आपको करीब 77,67,905 लाख रुपए का सिर्फ ब्याज मिलेगा.

क्या है एसआईपी?

सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को ही एसआईपी कहा जाता है. एसआईपी के जरिए लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं. इस निवेश में आप नियमित समय और निश्चित अवधि के लिए छोटी-छोटी रकम में लंबे समय तक के लिए निवेश करते हैं.

इस तरीके से लोग लंबे समय में एकमुश्त बड़ा कॉर्पस फंड बना सकते हैं. हालांकि, एसआईपी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

