हर दिन सिर्फ 100 रुपये की सेविंग्स से बन सकते हैं करोड़ों के मालिक, जानें क्या है फॉर्मूला

SIP 100 Rupees Daily Plan: छोटे-छोटे निवेश से भी एक बड़ा कॉर्पस बनाया जा सकता है. अक्सर लोगों को लगता है कि, इतने छोटे से निवेश से क्या ही होगा, पर इस बात में उतनी सच्चाई नहीं है. अगर आप नियमित और लंबे समय तक अपनी निवेश जर्नी को चालू रख पाते हैं तो, आप बड़ी आसानी से एक अच्छा-खासा अमाउंट जमा कर सकते हैं.

उदाहरण के लिए, अगर आप हर रोज केवल 100 रुपए की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) करते हैं तो, अपनी कंपाउंडिंग की ताकत के आधार पर यह आपको करोड़ रुपये का कॉर्पस बना कर दे सकता हैं. आइए समझते हैं, यह छोटी सी बचत कैसे आपको आर्थिक रूप से फ्री बना सकती हैं....

हर दिन 100 रुपये के निवेश से कर सकते हैं शुरुआत

अगर आप एक बड़ा फंड बनाने की योजना बना रहे हैं तो, आप इसकी शुरुआत सिर्फ 100 रुपए दैनिक एसआईपी से कर सकते हैं. अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में एसआईपी निवेश में आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिलता हैं. यानी आपके ब्याज पर भी आपको ब्याज राशि मिलती हैं.

समझे पूरा कैलकुलेशन

अगर आप रोज 100 रुपये यानी महीने के लगभग 3,000 रुपये किसी एसआईपी में निवेश करते हैं और उस पर औसतन 12 फीसदी का सालाना रिटर्न प्राप्त करते हैं. साथ ही आप इस निवेश को 30 सालों तक जारी रखते हैं तो, आप करोड़ रुपये के कॉर्पस तक पहुंच सकते हैं.

हालांकि, इसके लिए आपको निवेश जर्नी बिना रूके जारी रखनी होगी. कैलकुलेशन के अनुसार 30 साल में आपका कुल निवेश 18 लाख रुपये होगा. जिसपर अनुमानित रिटर्न करीब 1,58,49,569 रुपये मिल सकता है. यानी कुल मिलाकर आपकी राशि बढ़कर लगभग 1,76,49,569 रुपये हो सकती है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

