1 दिसंबर अलर्ट! इन राज्यों में कल नहीं खुलेंगे बैंक, जानें से पहले चेक करें हॉलिडे लिस्ट

December Bank Holidays: नवंबर महीने का आज आखिरी दिन है. कल से दिसंबर महीने की शुरुआत हो रही है. साल के इस आखिर महीने में बैंकों में छुट्टियों की भरमार है. अगर आप बैंक से संबंधित किसी काम के लिए दिसंबर महीने में बैंक ब्रांच जाने की योजना बना रहे हैं तो, आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक करनी चाहिए.

ऐसा न हो कि आप बैंक जाएं और बैंक बंद हो. अगर आप कल यानी सोमवार 1 दिसंबर, को बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं तो, जानें कल कहां-कहां बैंक बंद हैं.....

1 दिसंबर बैंक हॉलिडे

1 दिसंबर सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में बैंक बंद रहेंगे. राज्य स्थापना दिवस और इंडिजिनस फेथ डे होने के कारण बैंकों में छुट्टियों की घोषणा की गई है. अगर आप इन दोनों जगहों में रहते हैं और बैंक जाने का सोच रहे थे, तो अपनी योजना में बदलाव करना चाहिए. वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं. इन दो राज्यों को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

दिसंबर में बैंक छुट्टियों की भरमार

आरबीआई के द्वारा जारी किए कैलेंडर के अनुसार, दिसंबर महीने में अलग-अलग कारणों से करीब 18 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं. यानी की ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए अपने बैंक से संबंधित जरूरी कामों को समय रहते निपटा लेना चाहिए. साथ ही छुट्टियों के अनुसार ही बैंक जाने का प्लान करना चाहिए.

ऑनलाइन सुविधाएं रहेगी जारी

बैंक में हॉलिडे होने के बावजूद भी बैंक की ऑनलाइन सेवाएं चालू रहेगी. आप ऑनलाइन पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग और अन्य ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाएं पहले की तरह ही इस्तेमाल कर सकेंगे. ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ लेकर आप अपना काम कर सकते हैं. इसमें आपको बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं होती हैं.

