हिंदी न्यूज़बिजनेसएक झटके में 10000 रुपये सस्ती हुई चांदी, जानें आज 1 किलो का आपके शहर में कितनी है कीमत?

एक झटके में 10000 रुपये सस्ती हुई चांदी, जानें आज 1 किलो का आपके शहर में कितनी है कीमत?

Silver Price Today: चांदी की कीमतों में आज एक बार फिर से बड़ी गिरावट देखी जा रही है. कीमतों में एक झटके में 10000 रुपये की कमी आई है. MCX पर भी सोने-चांदी का भाव गिरा है.

By : अरिजीता सेन | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 10 Feb 2026 11:40 AM (IST)
Preferred Sources

Silver Price Today: हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को सोने-चांदी की कीमत में फिर गिरावट देखने को मिली. इस दौरान  MCX पर सोने और चांदी के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में गिरावट देखी गई. दरअसल, बुधवार को अमेरिका में जनवरी के महीने में जॉब की क्या स्थिति रही इस पर लेबर मार्केट की रिपोर्ट आएगी इसलिए निवेशक सावधानी बरते हुए हैं. इसके अलावा, शुक्रवार को महंगाई के आंकड़े भी आएंगे, जो आगे चलकर फेड रिजर्व की पॉलिसी पर अपना असर डाल सकते हैं.

चांदी की कीमत में कितनी आई गिरावट? 

आज के कारोबारी सेशन में MCX पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर फ्यूचर 2  परसेंट या 4905 रुपये की गिरावट के साथ  2,57,715 रुपये प्रति किलो के लेवल पर आ गए. इसी तरह से 2 अप्रैल डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 2005 रुपये या 2 परसेंट गिरकर 1,56,001 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. 

इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में भी सोने और चांदी में थोड़ी गिरावट आई है. कमजोर डॉलर के बीच पिछले सेशन में 2 परसेंट बढ़ने के बाद स्पॉट गोल्ड आज 0.36 परसेंट गिरकर 5066.56 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. इससे पहले, 29 जनवरी को सोना 5594.82 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा था. पिछले सेशन में लगभग 7 परसेंट की तेजी के बाद स्पॉट सिल्वर आज 0.44 परसेंट फिसलकर 81.20 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. 29 जनवरी को चांदी 121.64 डॉलर प्रति औंस के ऑल-टाइम हाई पर पहुंची थी.

आपके शहर में कितना है भाव?

भारत में आज चांदी की कीमतों में प्रति किलोग्राम के हिसाब से सीधे 10000 रुपये की गिरावट आई है. इसी के साथ अब चांदी की कीमत 2,90,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है. वहीं, एक ग्राम चांदी की कीमत आज 290 रुपये है.

मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, वडोदरा जैसे कई शहरों में आज चांदी 2,90,000 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रही है. हालांकि, चेन्नई, हैदराबाद, मदुरै, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर में आज चांदी की कीमत 3,00,000 प्रति किलोग्राम है. कल कीमतों में आई 15000 रुपये की तेजी के बाद आज 10000 रुपये की गिरावट खरीदारों के लिए राहत की बात है. इससे पहले बजट के बाद 2 फरवरी को चांदी की कीमत में 50000 रुपये की गिरावट आई थी. फिर इसके बाद 5 और 6 फरवरी को भी क्रमश: 20000 और 25000 की गिरावट आई थी.  

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read
Published at : 10 Feb 2026 11:32 AM (IST)
और पढ़ें
