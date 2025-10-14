हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आसमान को छूती कीमतों के बीच दिवाली से पहले देश में क्यों हुई चांदी की कमी?

आसमान को छूती कीमतों के बीच दिवाली से पहले देश में क्यों हुई चांदी की कमी?

देश में चांदी की कमी देखी जा रही है. देश में काफी ज्यादा मांग होने की वजह से वैश्विक कीमतों से 10 प्रतिशत अधिक दाम पर चांदी बिक रही है. जानें अचानक से क्यो हो रही चांदी की कमी.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 14 Oct 2025 02:20 PM (IST)
Silver Shortage: भारत में त्योहारी सीजन और दीवाली को देखते हुए चांदी की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है. वहीं, देश में चांदी की कमी देखी जा रही है. देश में काफी ज्यादा मांग होने की वजह से वैश्विक कीमतों से 10 प्रतिशत अधिक दाम पर चांदी बिक रही है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चांदी के निवेश फंड (ईटीएफ) ने चांदी की खरीदारी रोक दी है. जिससे देश में चांदी की कमी हो रही है. त्योहार की मांग ने तो, इसे और भी अधिक बढ़ा दिया है. 

चांदी आयात में क्यों आ रही है दिक्कत?

दुनिया के सबसे बड़े चांदी उत्पादक देशों में चांदी की कमी है. वहीं, दूसरी ओर पूरी दुनिया में निवेश और नई टेक्नोलॉजी में चांदी की मांग बढ़ती ही जा रही हैं. ज्यादा मांग और कम सप्लाई ने चांदी को प्रीमियम मेटल की कैटेगरी में खड़ा कर दिया है. साथ ही निवेशकों ने सितंबर महीने में चांदी ईटीएफ में 53.42 अरब रुपए का निवेश किया.

सेफ विकल्प के तौर पर निवेशक चांदी पर दांव लगा रहे हैं. पिछले कुछ महीनों में चांदी ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया हैं. इन सभी कारणों से चांदी के आयात में दिक्कत आ रही है.  

क्यों हो रही है चांदी की कमी?

चांदी के उत्पादन का 70 प्रतिशत हिस्सा दूसरी धातुओं के खादान से निकाला जाता है. पिछले 4 साल की बात करें तो, पूरी दुनिया में चांदी की मांग आपूर्ति से ज्यादा रही है. साथ ही पिछले 5 सालों में बची हुई चांदी भी खत्म हो गई है. नई टेक्नोलॉजी, हाई टेक गाड़ियों और कई तरह के आधुनिक वस्तुओं को बनाने में चांदी का इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए चांदी की मांग बनी रहती है. साल 2025 में चांदी की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है.

साथ ही भारतीय घरों में चांदी के बर्तन, गहने , सिक्के, बार इत्यादि की खरीदी की जाती है. दिवाली और त्योहारों में तो इसकी मांग और तेज हो जाती है. भारत अपनी जरूरतों को 80 प्रतिशत हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है. आंकड़ों की बात करें तो, साल 2025 के पहले 8 महीनों में चांदी के आयात में 42 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. वैश्विक स्तर पर भी चांदी की मांग में उछाल देखने को मिला है. सितंबर महीने में अमेरिका ने चांदी भारी मात्रा में आयात किया था. 

Published at : 14 Oct 2025 02:18 PM (IST)
