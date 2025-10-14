इंटरनेट ना होने पर भी कर सकेंगे पेमेंट, RBI का नया e₹ लॉन्च, जानें इसकी खासियत

RBI Offline Digital Rupee: भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में ऑफलाइन डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया है. ऑफलाइन डिजिटल रुपया की खास बात यह है कि, आप इंटरनेट या मोबाइल नेटर्वक के बिना भी डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे. आप इसे कैश रुपयों की तरह की खर्च कर सकते है. इसके लिए बस आपको कोई भी क्यूआर कोड स्कैन या सिर्फ टैप करना होगा और आपका पेमेंट सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा. आप अपने पैसों को डिजिटल तरीके से अपने वॉलेट में रख सकते है.

क्या है डिजिटल रुपया?

डिजिटल रुपया या e₹ भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) है. आप इसे भारतीय रुपए का डिजिटल अवतार भी कह सकते है. डिजिटल रुपया का इस्तेमाल आप बिना इंटरनेट के भी कर सकते है. उदाहरण के तौर पर अगर समझे तो, यह डिजिटल रुपया आपके पर्स में रखे कैश की तरह ही है. अंतर सिर्फ इतना है कि यह डिजिटल रुप में उपलब्ध है.

आप इसे अपने डिजिटल वॉलेट में रखकर ऑफलाइन इसका उपयोग कर सकते हैं. साथ ही आपके हर लेनदेन पर बैंक खाते का एक्सेस होना जरूरी नहीं है. यूजर्स इन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर या ऐपल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते है. खुद को रजिस्ट्रर करने के बाद आप किसी भी व्यक्ति या बिजनेस को पैसों का भुगतान कर पाएंगे.

सबसे ज्यादा किसे मिलेगा लाभ?

इस फीचर से सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण और सुदूर इलाकों में रह रहे लोगों को होगा. जिनके यहां इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की समस्या रहती है. e₹ की सबसे खास फीचर ऑफलाइन पे है. इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों की सहायता और एनएफसी आधारित भुगतान का इस्तेमाल किया जाएगा. यानि कि आपको ऑफलाइन भुगतान करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी. जिससे पैसों की लेनदेन आसानी से हो जाएगी.

किन बैंकों में शुरु हो रही है यह सुविधा?

डिजिटल रुपया देश के बहुत से बैंकों में वॉलेट के रुप में उपलब्ध करवाए जा रहे है. एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, केनरा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक और इंडियन बैंक में इसकी शुरुआत हो रही है.

यह भी पढ़ें: दिवाली से पहले सोने ने बढ़ाई टेंशन, कीमत 1.25 लाख के पार, जानें आपके शहर का ताजा रेट