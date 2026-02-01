एक्सप्लोरर
Silver Price Crash: चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट; 27000 तक टूटे दाम, निवेशकों का हाल बेहाल
MCX पर आज यानी 1 फरवरी को सोना और चांदी में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है. चांदी की कीमतों में तो जबरदस्त गिरावट है. एमसीएक्स पर चांदी फ्यूचर्स वायदा करीब 6 फीसदी तक टूट गया है.
खबर अपडेट हो रही है....
