Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसचांदी 50% सस्ती, जनवरी से आधी रह गई कीमत, खरीदें या और इंतजार करें?

चांदी 50% सस्ती, जनवरी से आधी रह गई कीमत, खरीदें या और इंतजार करें?

जनवरी 2026 के रिकॉर्ड स्तर से चांदी की कीमत 50 प्रतिशत से ज्यादा गिर गई है. निवेश से पहले डॉलर, ब्याज दरों और औद्योगिक मांग पर नजर रखें. जल्दबाजी के बजाय चरणबद्ध निवेश पर विचार करें और जोखिम समझें.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 28 Oct 2026 10:23 AM (IST)
Preferred Sources

जनवरी 2026 में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने वाली चांदी की कीमतों में अब बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. इस साल की शुरुआत में जिस कीमती धातु को निवेशकों के बीच काफी पसंद किया जा रहा था, उसकी कीमत अक्टूबर तक आधे से भी ज्यादा नीचे आ गई है. ऐसे में निवेशकों के सामने सवाल है कि क्या इस गिरावट को खरीदारी के अवसर के रूप में देखना चाहिए या बाजार में स्थिरता आने तक इंतजार करना बेहतर होगा.

चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे कई अंतरराष्ट्रीय कारण हैं. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं. इससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें ऊंची बनाए रखने या उनमें बढ़ोतरी किए जाने की आशंका मजबूत हुई है.

जब ब्याज देने वाले निवेश विकल्प आकर्षक बनते हैं, तब सोने और चांदी जैसी धातुओं की मांग पर दबाव पड़ सकता है. इनसे नियमित ब्याज या आय नहीं मिलती. इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी भी चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रही है.

रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे आई चांदी की कीमत

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमत 29 जनवरी 2026 को करीब 3,84,632 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी. हालांकि, 27 अक्टूबर तक इसका भाव गिरकर लगभग 1,90,847 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया. इस तरह कुछ ही महीनों में कीमत में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई.

कीमतों में आई इस बड़ी कमी ने उन निवेशकों का ध्यान खींचा है, जो लंबे समय के लिए चांदी में पैसा लगाने की योजना बना रहे हैं. हालांकि, केवल कीमत गिरने को निवेश का सही संकेत मानना जोखिम भरा हो सकता है.

अभी खरीदें या कुछ समय इंतजार करें?

विशेषज्ञों के मुताबिक, कीमतों में भारी गिरावट के बाद भी यह तय नहीं है कि चांदी का भाव अब और नीचे नहीं जाएगा. इसलिए एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय चरणबद्ध तरीके से निवेश करना ज्यादा संतुलित रणनीति हो सकती है.

निवेशकों को अमेरिकी ब्याज दरों, डॉलर की चाल, वैश्विक औद्योगिक मांग और कीमतों में स्थिरता के संकेतों पर नजर रखनी चाहिए. लंबी अवधि के निवेशक अपनी वित्तीय स्थिति और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार फैसला कर सकते हैं.

निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान

चांदी में निवेश करने से पहले अपने लक्ष्य और निवेश की अवधि स्पष्ट रखें. केवल इसलिए खरीदारी न करें कि कीमत रिकॉर्ड स्तर से आधी हो गई है. बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है और निवेश पर नुकसान भी हो सकता है.

चांदी की मौजूदा गिरावट लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अवसर बन सकती है, लेकिन इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा. धीरे-धीरे निवेश करना और बाजार की स्थिति समझकर फैसला लेना बेहतर है. यह सामान्य जानकारी है, निवेश की व्यक्तिगत सलाह नहीं.

क्या चांदी की औद्योगिक मांग में भी है कमजोरी?

चांदी का इस्तेमाल केवल गहने बनाने तक सीमित नहीं है. सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन और कई औद्योगिक उपकरणों में भी इसकी जरूरत होती है. इसलिए इसकी कीमत पर निवेशकों के साथ-साथ उद्योगों की मांग का भी असर पड़ता है.

अगर वैश्विक विनिर्माण गतिविधियों में सुस्ती आती है या औद्योगिक मांग कमजोर पड़ती है, तो चांदी की कीमतों को संभलने में समय लग सकता है. दूसरी ओर, स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी मांग लंबे समय में इसके लिए सहारा बन सकती है.

यह भी पढ़ें- क्या आज होने वाला है DA का ऐलान? केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिल सकती है खुशखबरी

यह भी देखें- 

About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
Read More
Published at : 28 Oct 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Silver Price Investment Strategy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
पेट्रोल-डीजल और मेट्रो, ट्रेन पेमेंट पर लगेगा 1% एक्स्ट्रा चार्ज, 1 दिसंबर से SBI के नए नियम
पेट्रोल-डीजल और मेट्रो, ट्रेन पेमेंट पर लगेगा 1% एक्स्ट्रा चार्ज, 1 दिसंबर से SBI के नए नियम
बिजनेस
पूरा पैसा नहीं है? फिर भी खरीद सकते हैं Jio का शेयर, क्या है MTF?
पूरा पैसा नहीं है? फिर भी खरीद सकते हैं Jio का शेयर, क्या है MTF?
बिजनेस
दिवाली से 11 दिन पहले सस्ता हुआ गैस सिलेंडर? जानें आज कितना है दाम
दिवाली से 11 दिन पहले सस्ता हुआ गैस सिलेंडर? जानें आज कितना है दाम
बिजनेस
क्या आज होने वाला है DA का ऐलान? केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिल सकती है खुशखबरी
क्या आज होने वाला है DA का ऐलान? केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिल सकती है खुशखबरी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Bharat Ki Baat: SIR संग्राम का 'दिवाली धमाका' बाकी! | Gyanesh Kumar | Supreme Court | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: CEC पर कब थमेगा घमासान? SIR का सटीक विश्लेषण!| Rahul | Akhilesh Yadav | MLC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल के एग्जिट पोल के नतीजों पर क्या बोले नेतन्याहू? बताया किसकी बनेगी सरकार
इजरायल के एग्जिट पोल के नतीजों पर क्या बोले नेतन्याहू? बताया किसकी बनेगी सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: यूपी एमएलसी चुनाव में हो गया बड़ा खेल, वाराणसी और आगरा में BJP की हार; सपा की बड़ी जीत
Live: यूपी एमएलसी चुनाव में हो गया बड़ा खेल, वाराणसी और आगरा में BJP की हार; सपा की बड़ी जीत
इंडिया
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
आयुष्मान खुराना की 'उड़ता तीर' की 5वें दिन घटी कमाई, लेकिन 'पेद्दी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड
'उड़ता तीर' की 5वें दिन घटी कमाई, लेकिन 'पेद्दी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड
आईपीएल 2026
WPL 2027 ऑक्शन में सबसे महंगे बिक सकते हैं ये 3 खिलाड़ी, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड
WPL 2027 ऑक्शन में सबसे महंगे बिक सकते हैं ये 3 खिलाड़ी, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड
बिहार
नीरज कुमार की जीत पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा
नीरज कुमार की जीत पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा
विश्व
क्या ट्रंप की पार्टी चुनाव में खो देगी बहुमत? सामने आए सट्टेबाजी मार्केट के आंकड़े
क्या ट्रंप की पार्टी चुनाव में खो देगी बहुमत? सामने आए सट्टेबाजी मार्केट के आंकड़े
Home Tips
Glasses Cleaning Tips: चश्मे पर पड़ जाते हैं धब्बे? 1 मिनट में साफ करने के 3 आसान हैक्स
चश्मे पर पड़ जाते हैं धब्बे? 1 मिनट में साफ करने के 3 आसान हैक्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget