चांदी 50% सस्ती, जनवरी से आधी रह गई कीमत, खरीदें या और इंतजार करें?

जनवरी 2026 में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने वाली चांदी की कीमतों में अब बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. इस साल की शुरुआत में जिस कीमती धातु को निवेशकों के बीच काफी पसंद किया जा रहा था, उसकी कीमत अक्टूबर तक आधे से भी ज्यादा नीचे आ गई है. ऐसे में निवेशकों के सामने सवाल है कि क्या इस गिरावट को खरीदारी के अवसर के रूप में देखना चाहिए या बाजार में स्थिरता आने तक इंतजार करना बेहतर होगा.

चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे कई अंतरराष्ट्रीय कारण हैं. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं. इससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें ऊंची बनाए रखने या उनमें बढ़ोतरी किए जाने की आशंका मजबूत हुई है.

जब ब्याज देने वाले निवेश विकल्प आकर्षक बनते हैं, तब सोने और चांदी जैसी धातुओं की मांग पर दबाव पड़ सकता है. इनसे नियमित ब्याज या आय नहीं मिलती. इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी भी चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रही है.

रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे आई चांदी की कीमत

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमत 29 जनवरी 2026 को करीब 3,84,632 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी. हालांकि, 27 अक्टूबर तक इसका भाव गिरकर लगभग 1,90,847 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया. इस तरह कुछ ही महीनों में कीमत में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई.

कीमतों में आई इस बड़ी कमी ने उन निवेशकों का ध्यान खींचा है, जो लंबे समय के लिए चांदी में पैसा लगाने की योजना बना रहे हैं. हालांकि, केवल कीमत गिरने को निवेश का सही संकेत मानना जोखिम भरा हो सकता है.

अभी खरीदें या कुछ समय इंतजार करें?

विशेषज्ञों के मुताबिक, कीमतों में भारी गिरावट के बाद भी यह तय नहीं है कि चांदी का भाव अब और नीचे नहीं जाएगा. इसलिए एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय चरणबद्ध तरीके से निवेश करना ज्यादा संतुलित रणनीति हो सकती है.

निवेशकों को अमेरिकी ब्याज दरों, डॉलर की चाल, वैश्विक औद्योगिक मांग और कीमतों में स्थिरता के संकेतों पर नजर रखनी चाहिए. लंबी अवधि के निवेशक अपनी वित्तीय स्थिति और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार फैसला कर सकते हैं.

निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान

चांदी में निवेश करने से पहले अपने लक्ष्य और निवेश की अवधि स्पष्ट रखें. केवल इसलिए खरीदारी न करें कि कीमत रिकॉर्ड स्तर से आधी हो गई है. बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है और निवेश पर नुकसान भी हो सकता है.

चांदी की मौजूदा गिरावट लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अवसर बन सकती है, लेकिन इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा. धीरे-धीरे निवेश करना और बाजार की स्थिति समझकर फैसला लेना बेहतर है. यह सामान्य जानकारी है, निवेश की व्यक्तिगत सलाह नहीं.

क्या चांदी की औद्योगिक मांग में भी है कमजोरी?

चांदी का इस्तेमाल केवल गहने बनाने तक सीमित नहीं है. सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन और कई औद्योगिक उपकरणों में भी इसकी जरूरत होती है. इसलिए इसकी कीमत पर निवेशकों के साथ-साथ उद्योगों की मांग का भी असर पड़ता है.

अगर वैश्विक विनिर्माण गतिविधियों में सुस्ती आती है या औद्योगिक मांग कमजोर पड़ती है, तो चांदी की कीमतों को संभलने में समय लग सकता है. दूसरी ओर, स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी मांग लंबे समय में इसके लिए सहारा बन सकती है.

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