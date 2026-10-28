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हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या आज होने वाला है DA का ऐलान? केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिल सकती है खुशखबरी

क्या आज होने वाला है DA का ऐलान? केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिल सकती है खुशखबरी

क्या केंद्र सरकार आज 28 अक्टूबर को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करने वाली है? जानें आज की मीटिंग में क्या हो सकता है और डीए 60% से 63% होने का अनुमान कितना है और सैलरी पर क्या असर पड़ेगा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 28 Oct 2026 07:58 AM (IST)
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केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते यानी DA में बढ़ोतरी का लंबे समय से इंतजार है. अब सबकी नजरें आज यानी 28 अक्टूबर की मीटिंग पर टिकी हैं. आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है, जिसमें DA बढ़ाने को लेकर फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक ऐलान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या आज कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की खुशखबरी मिलेगी या उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा? आइए समझते हैं कि DA को लेकर अब तक क्या अपडेट सामने आया है.

क्या आज DA पर आएगा फैसला?
केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार महंगाई भत्ते में बदलाव करती है. पहला बदलाव जनवरी और दूसरा जुलाई से लागू होता है. इस बार जुलाई 2026 से लागू होने वाले DA में बढ़ोतरी का ऐलान बाकी है.

कर्मचारियों को उम्मीद थी कि अक्टूबर की पिछली कैबिनेट बैठकों के दौरान इस पर फैसला हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब आज की संभावित बैठक पर नजर है. वैसे कैबिनेट बैठक होने का मतलब ये नहीं है कि DA पर फैसला भी आज ही होगा. सरकार ने अभी तक इसकी कोई पक्की तारीख नहीं बताई है.

DA कितना बढ़ सकता है?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है. अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 60% से बढ़कर 63% हो सकता है. हालांकि, ये अभी सिर्फ अनुमान है. सरकार की ओर से नई दर पर मुहर लगने के बाद ही ये साफ होगा कि DA कितना बढ़ेगा. 

18,000 बेसिक सैलरी पर कितना होगा फायदा?
अगर DA 60% से बढ़कर 63% होता है, तो कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा. जैसे अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो अभी 60% DA के हिसाब से उसे 10,800 महंगाई भत्ता मिलता है. DA बढ़कर 63% होने पर ये रकम 11,340 रुपए हो जाएगी. यानी हर महीने 540 ज्यादा मिलेंगे.

बेसिक सैलरी 60% DA होने पर 63% DA होने पर एक्स्ट्रा पैसा
18,000 रुपए 10,800 रुपए 11,340 रुपए 540 रुपए
25,000 रुपए 15,000 रुपए 15,750 रुपए 750 रुपए
35,400 रुपए 21,240 रुपए 22,302 रुपए 1,062 रुपए
44,900 रुपए 26,940 रुपए 28,287 रुपए 1,347 रुपए

जुलाई से लागू हुआ तो मिलेगा एरियर?
DA में बढ़ोतरी अगर 1 जुलाई 2026 से लागू की जाती है, तो कर्मचारियों को जुलाई से लागू नई दर और पुरानी दर के बीच का अंतर एरियर के रूप में मिल सकता है. हालांकि, एरियर कब और किस तरह दिया जाएगा ये सरकार के आधिकारिक आदेश से ही साफ होगा. पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत में बदलाव की उम्मीद है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 28 Oct 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
Cabinet Meeting DA Hike
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