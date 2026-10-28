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हिंदी न्यूज़बिजनेसदिवाली से 11 दिन पहले सस्ता हुआ गैस सिलेंडर? जानें आज कितना है दाम

दिवाली से 11 दिन पहले सस्ता हुआ गैस सिलेंडर? जानें आज कितना है दाम

दिवाली आने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं. आज 11 दिन पहले गैस सिलेंडर के दाम में कितने बदलाव हुए हैं, इसके बारे में आप यहां से जान सकते हैं. यहां से शहर अनुसार पूरी रेट लिस्ट चेक कर सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 28 Oct 2026 08:30 AM (IST)
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दिवाली का त्योहार नजदीक है और घरों में पकवान बनाने से लेकर मिठाई खरीदने तक की तैयारी शुरू हो गई है. ऐसे में अगर आप भी त्योहार के लिए गैस सिलेंडर बुक कराने की सोच रहे हैं, तो पहले आज का रेट जान लीजिए. राहत की बात ये है कि दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत फिलहाल स्थिर है. हालांकि, कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से त्योहार के समय होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों का खर्च बढ़ सकता है.

बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942 रुपए है. वहीं, 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के लिए 2,810 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं. कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1 अक्टूबर को 62.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी. 

दिवाली से पहले घरेलू गैस सिलेंडर का क्या है रेट?
घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के LPG सिलेंडर के दाम दिल्ली में फिलहाल नहीं बदले हैं. यानी अगर आप दिवाली पर घर में मिठाइयां, पकवान या दूसरे खास व्यंजन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिलेंडर के लिए पिछले महीने जितनी ही कीमत चुकानी होगी. 

घरेलू सिलेंडर के दाम-

शहर का नाम घरेलू सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 939.50 रुपए
नोएडा 939.50 रुपए
मुंबई 941.50 रुपए
कोलकाता 968.00 रुपए
पटना 1,031.50 रुपए
बेंगलुरु 944.50 रुपए
इटावा 973.50 रुपए
बिजनौर 963.00 रुपए
अलीगढ़ 960.00 रुपए

कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम-

शहर का नाम कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 2,810.00 रुपए
नोएडा 2,747.50 रुपए
मुंबई 2,764.50 रुपए
कोलकाता 2,954.00 रुपए
पटना 3,100.50 रुपए
बेंगलुरु 2,764.00 रुपए
इटावा 2,890.00 रुपए
बिजनौर 2,852.00 रुपए
अलीगढ़ 2,835.00 रुपए

दिवाली पर मिठाई खरीदना पड़ सकता है भारी?

दिवाली के दौरान मिठाई की दुकानों, हलवाई, होटल और रेस्टोरेंट में काम बढ़ जाता है. इस समय कमर्शियल LPG सिलेंडर की खपत भी बढ़ सकती है. ऐसे में गैस की कीमत में बढ़ोतरी कारोबारियों की लागत पर असर डालती है. दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अक्टूबर की शुरुआत में 62.50 रुपए बढ़ाकर 2,810 रुपए कर दी गई थी. वहीं, कोलकाता में इसका रेट 2,954 रुपए और पटना में 3,100.50 रुपए है.

इसका मतलब ये नहीं है कि मिठाई या खाने-पीने की हर चीज के दाम तुरंत बढ़ जाएंगे. कीमतों पर कच्चे माल, दूध, चीनी, तेल, मजदूरी और दुकानदारों के दूसरे खर्चों का भी असर पड़ता है. लेकिन गैस महंगी होने से कारोबारियों पर दबाव जरूर बन सकता है.

हर महीने कब बदलते हैं LPG के दाम?

तेल कंपनियां आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दाम अलग-अलग तय होते हैं. इसलिए कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने का मतलब यह नहीं है कि घरेलू सिलेंडर की कीमत भी उसी समय बढ़ जाएगी.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 28 Oct 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
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