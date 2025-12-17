चांदी बनी गेमचेंजर! इस बिजनेसमैन को हुआ करोड़ों का फायदा, कंपनी शेयर बने रॉकेट
चांदी की कीमतों ने पिछले दिनों 2 लाख रुपये की कीमत को पार किया था. कीमतों में आई तेजी से हिंदुस्तान जिंक कंपनी के शेयर भी रॉकेट की तरह उड़ान भर रहे हैं. आइए जानते हैं, इसके पीछे की वजह..
Silver Price Surge Impact: पिछले कुछ दिनों से चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. चांदी की कीमतों ने पिछले दिनों रिकॉर्ड 2 लाख रुपये की कीमत को पार किया था. चांदी की कीमतों में आई इस उछाल से देश के जाने माने बिजनेसमेन अनिल अग्रवाल की हिंदुस्तान जिंक कंपनी के शेयर भी रॉकेट की तरह उड़ान भर रहे हैं.
जिससे उनकी संपत्ति में तगड़ा इजाफा हुआ है. आइए जानते हैं, कंपनी के शेयर बाजार में कैसा कारोबार कर रहे हैं...
शेयरों में दिखी उछाल
पिछले छह कारोबारी दिनों में कंपनी शेयरों की बात करें तो, हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली है और कीमत करीब 15 फीसदी बढ़ चुकी है. इस तेजी की वजह से कंपनी का मार्केट कैप लगभग 32,000 करोड़ रुपये बढ़ गया है.
वहीं, साल 2025 की शुरुआत से अब तक कंपनी शेयरों ने निवेशकों को करीब 28 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है. जिसके कारण कंपनी शेयर मेटल सेक्टर के बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शेयरों में शामिल हो गई हैं.
चांदी की तेजी ने बनाया मालामाल
घरेलू फ्यूचर वायदा बाजार में हाल में ही चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. एमसीएक्स पर चांदी पिछले दिनों 2 लाख रुपये (प्रति किलो) के ऊपर चली गई थी. अनिल अग्रवाल की हिंदुस्तान जिंक कंपनी दुनिया की बड़ी चांदी उत्पादक कंपनियों में शामिल है. जिसका सीधा असर कंपनी के शेयरों और कंपनी मार्केट कैप पर देखने को मिला है.
जिंक कारोबार ने भी बढ़ाई कंपनी की पकड़
कंपनी चांदी के साथ जिंक के उत्पादन में दुनिया की सबसे कम लागत वाली उत्पादकों में शामिल है, जो इसे वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाती है. कम उत्पादन लागत और बाजार में बेहतर कीमतों का फायदा सीधे कंपनी को मिल रहा है. वैश्विक स्तर पर चांदी की मांग में भी तेजी बनी हुई है. चांदी की बढ़ती इंडस्ट्रीयल मांग के कारण भी इसके दाम आसमान छू रहे हैं.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
यह भी पढ़ें: Stock Market Today: शेयर मार्केट की रौनक लौटी, सेंसेक्स 176 अंक उछला, निफ्टी 25,916 के पार
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL