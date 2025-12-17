Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के तीसरे कारोबारी सेशन 17 दिसंबर, बुधवार के कारोबारी दिन की शुरुआत सकारात्मक रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 176.40 अंक या 0.21 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,856.26 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 42.30 अंक या 0.16 फीसदी उछलकर 25,902.40 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 19 अंक की तेजी के साथ 84,699 अंक पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 17 अंक उछलकर 25,877 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेन

इटरनल, एक्सिस बैंक, मारुति और एसबीआईएन

बीएसई के टॉप लूजर

आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन, ट्रेंट और एचडीएफसी बैंक

मंगलवार को कैसा रहा था मार्केट?

मंगलवार 16 दिसंबर को भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 533.50 अंक या 0.63 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,679.86 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 167.20 अंक या 0.64 प्रतिशत फिसलकर 25,860.10 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से टाइटन, भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट और टेक महिंद्रा टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, एक्सिस बैंक, इटरनल, टाटा स्टील और एचसीएल टेक रहे थे. निफ्टी आईटी, निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो और निफ्टी 100 के शेयरों में गिरावट थी. मंगलवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 8 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 22 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

