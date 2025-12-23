हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसचांदी की चमक के आगे फीका पड़ा सोना और शेयर बाजार, एक साल में 130% से ज्यादा उछाल, जानें क्या बोले एक्सपर्ट

चांदी की चमक के आगे फीका पड़ा सोना और शेयर बाजार, एक साल में 130% से ज्यादा उछाल, जानें क्या बोले एक्सपर्ट

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, दिल्ली में चांदी की कीमत बढ़कर 2,14,500 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जबकि साल की शुरुआत में यह 90,500 रुपये प्रति किलो थी.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 23 Dec 2025 06:59 PM (IST)
Preferred Sources

Silver Returns:  वैश्विक अनिश्चितताओं, सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और औद्योगिक उपयोग में तेजी के चलते इस साल चांदी ने रिटर्न के मामले में न सिर्फ सोने बल्कि शेयर बाजार को भी पीछे छोड़ दिया है. जहां सोने ने इस साल अब तक करीब 70–72 प्रतिशत का रिटर्न दिया है, वहीं चांदी की कीमतों में 130 प्रतिशत से ज्यादा की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है.

चांदी की चमक के आगे फीका सोना

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, दिल्ली में चांदी की कीमत बढ़कर 2,14,500 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जबकि साल की शुरुआत में यह 90,500 रुपये प्रति किलो थी. यानी एक साल के भीतर चांदी करीब 1,24,000 रुपये महंगी हो चुकी है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तेजी के पीछे केवल सट्टेबाजी नहीं, बल्कि मजबूत बुनियादी कारण हैं.

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में आगे कटौती की उम्मीद, सरकारी बॉन्ड और मुद्राओं के मुकाबले वैकल्पिक निवेश की ओर रुझान, लगातार पांचवें साल चांदी की वैश्विक आपूर्ति में कमी और इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए उद्योगों में बढ़ती औद्योगिक मांग ने इसकी कीमतों को मजबूती दी है. इसके अलावा ईटीएफ में निवेश, भौतिक चांदी की खरीद और सोना-चांदी के अनुपात में गिरावट भी यह संकेत दे रही है कि निवेशक अब चांदी को बेहतर अवसर के रूप में देख रहे हैं.

अगले साल 20 प्रतिशत तक तेजी

विशेषज्ञों का मानना है कि हालांकि अगले साल चांदी में इस तरह का असाधारण रिटर्न दोहराया जाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मजबूत मांग और सीमित आपूर्ति के चलते 2026 में 15 से 20 प्रतिशत तक की और तेजी संभव है. हालांकि निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से निवेश करें और किसी भी फैसले से पहले पेशेवर वित्तीय सलाह जरूर लें.

ये भी पढ़ें: यूएस हाई टैरिफ के बावजूद कैसे मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा भारत, आ गई ये खुश करने वाली रिपोर्ट

Published at : 23 Dec 2025 06:59 PM (IST)
Tags :
Gold Silver
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
न्यूज़
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
Advertisement

वीडियोज

India के खिलाड़ी क्यो हुए Train में Toilet के पास बैठकर यात्रा के लिए मजबूर! | indian sports
Buxar में प्रसिद्ध मंदिर से 1 करोड़ से ज्यादा की लकड़ी चोरी, SDM के घर से घूसे चोर, काटते रहे पेड़ !
Breaking News: 'Priyanka Gandhi को PM बनाइए ना...', बोले Imran Masood | BJP | rahul gandhi
Bangladesh Hindu Attack News: कोलकाता में हिंदूवादी संगठन पर पुलिस का हमला! भड़की BJP
Electric Vehicles पर ₹35,000 की छूट! दिल्ली की नई EV Policy में मिडिल क्लास को बड़ी राहत | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
न्यूज़
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
क्रिकेट
148 साल के टेस्ट इतिहास में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने मिचेल स्टार्क, वकार यूनिस का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
148 साल के टेस्ट इतिहास में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने मिचेल स्टार्क, वकार यूनिस का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
यूटिलिटी
National Consumer Rights Day: देश में हर कंज्यूमर के पास हैं ये 6 अधिकार, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं हैं पता
देश में हर कंज्यूमर के पास हैं ये 6 अधिकार, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं हैं पता
हेल्थ
Karela Juice For Kidney Health: रोजाना पिएंगे करेले का जूस तो कैसी हो जाएगी किडनी की हालत? जान लें हकीकत
रोजाना पिएंगे करेले का जूस तो कैसी हो जाएगी किडनी की हालत? जान लें हकीकत
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget