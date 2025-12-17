Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Silver Price Today: बुधवार के कारोबारी दिन वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 8,356 रुपये चढ़कर 2,06,111 रुपये प्रति किलोग्राम के नए ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई. आपूर्ति में कमी के संकेतों और अगले साल फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के बीच वैश्विक स्तर पर चांदी की कीमतों में तेजी आई है.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में मार्च 2026 में आपूर्ति वाले अनुबंधों की कीमत 8,356 रुपये यानी 4.2 प्रतिशत चढ़कर 2,06,111 रुपये प्रति किलोग्राम के अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई.

एमसीएक्स पर चांदी के भाव

मंगलवार को इसका बंद भाव 1,97,755 रुपये प्रति किलोग्राम रहा था. इसी तरह मई 2026 के अनुबंधों की कीमत में 8,266 रुपये यानी 4.12 प्रतिशत की तेजी आई और यह 2,08,914 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई.

इस वर्ष अब तक चांदी की कीमतों में 1,18,533 रुपये यानी 135.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो एक जनवरी 2025 को 87,578 रुपये प्रति किलोग्राम थी. वहीं शुरुआती बढ़त के बाद सोने की कीमत में गिरावट आई.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में फरवरी 2026 में आपूर्ति वाले अनुबंधों के सोने का भाव 359 रुपये यानी 0.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,34,050 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. वहीं अप्रैल 2026 के अनुबंधों का भाव 293 रुपये यानी 0.21 प्रतिशत की घटकर 1,37,117 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

वैश्विक स्तर पर सोने का भाव

वैश्विक स्तर पर भी सोना व चांदी की कीमतों में तेजी रही. कॉमेक्स सोने का वायदा भाव 0.30 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,345.1 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. रिलायंस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ अनुसंधान विश्लेषक जिगर त्रिवेदी ने कहा, ‘‘ सोने की कीमत 4,320 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस से ऊपर पहुंच गई. अक्टूबर में देखे गए सर्वकालिक उच्च स्तर के करीब है. इसकी वजह निवेशकों को अगले साल फेडरल रिजर्व द्वारा अतिरिक्त राहत उपायों की उम्मीद है.’’

दूसरी ओर चांदी की कीमत पहली बार 66 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार कर गई. यह डॉलर 5.25 प्रतिशत चढ़कर अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 66.65 डॉलर प्रति औंस रही. चॉइस ब्रोकिंग के जिंस एवं मुद्रा विश्लेषक आमिर एम ने कहा, ‘‘ 65 अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार करना चांदी के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है.

40 वर्ष में पहली बार चांदी की कीमतें कच्चे तेल की कीमतों से आगे निकल गई हैं, जिससे बाजार एक स्पष्ट संदेश दे रहा है कि भविष्य ठोस, महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ वस्तुओं का है.’’ उन्होंने कहा, चांदी की आपूर्ति में लगातार पांचवें वर्ष कमी बनी हुई है. इसके अलावा, भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट ने डॉलर मूल्य वाली वस्तुओं की कीमतों में तेजी ला दी है.

