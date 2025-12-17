RBI की रेपो दरों में राहत का असर! जानें कौन सा बैंक दे रहा है सबसे कम ब्याज पर पर्सनल लोन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









Personal Loan Interest Rates: लाइफ में ऐसे कई मौके आते हैं जब लोगों को अचानक से पैसों की जरूरत पड़ती हैं. ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ लोग इमरजेंसी फंड बनाकर रखते हैं. जिनसे उनका काम चल जाता हैं. वहीं, जिन लोगों ने इमरजेंसी फंड नहीं बनाई होती, वो पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं.

हालांकि, पर्सनल लोन में ब्याज दर अधिक होती है. अगर आप भी पर्सनल लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो, आपको अलग-अलग बैंकों की पर्सनल लोन की ब्याज दरों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. जिससे आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो.

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रेपो दर में कटौती करने की घोषणा की हैं. जिसके बाद कई बैंकों की ब्याज दर कम हुई हैं. आइए जानते हैं, कुछ प्रमुख बैंकों के पर्सनल लोन ब्याज दरों के बारे में....

1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसीबीआई) पर्सनल लोन ब्याज दर

देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई अपने ग्राहकों को 10.05 प्रतिशत की शुरुआती ब्याज दर से पर्सनल लोन उपलब्ध करवा रही हैं. ग्राहकों की सिबिल स्कोर और पर्सनल लोन की राशि के आधार पर इसमें बदलाव हो सकता है.

2. बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) पर्सनल लोन

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) के पर्सनल लोन की बात करें, तो बैंक अपने ग्राहकों को 10.15 प्रतिशत की शुरुआती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराता हैं. हालांकि, यह दर सभी के लिए एक जैसी नहीं होती. आपका सिबिल स्कोर कितना है और आप कितना लोन ले रहे हैं, इन दोनों बातों के आधार पर ब्याज दर में बदलाव हो सकता है.

3. केनरा बैंक पर्सनल लोन ब्याद दर

देश की दिग्गज सरकारी बैंक केनरा बैंक अपने ग्राहकों को 9.25 फीसदी की शुरुआती ब्याज दरों पर पर्सनल लोन उपलब्ध करवाती हैं. ग्राहकों के सिबिल स्कोर और लोन अमाउंट के आधार पर ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है. अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा हैं तो, बैंक आपसे कम ब्याज भी ले सकती है.

4. ICICI बैंक पर्सनल लोन

देश की बड़ी प्राइवेट बैंकों में से एक ICICI बैंक 10.45 की शुरुआती ब्याज दरों पर पर्सनल लोन दे रही हैं. आईसीआईसीआई बैंक भी ग्राहकों के सिबिल स्कोर और लोन अमाउंट के आधार पर ब्याज दरों में बदलाव करती है.

5. HDFC बैंक पर्सनल लोन

HDFC बैंक के पर्सनल लोन की ब्याज दरों की बात करें तो, बैंक अपने ग्राहकों को 10.90 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक की ब्याज दर तक पर्सनल लोन उपलब्ध करवा रही हैं.



