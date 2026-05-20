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हिंदी न्यूज़बिजनेसShare Market Today: 114 अंक गिरा सेंसेक्स, निफ्टी भी खस्ताहाल, आईटी स्टॉक्स में तेजी

Share Market Today: 114 अंक गिरा सेंसेक्स, निफ्टी भी खस्ताहाल, आईटी स्टॉक्स में तेजी

Share Market 20 May 2026 Live Updates: शेयर बाजार में एक बार फिर गिरावट का दायरा बढ़ता जा रहा है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ खुले. देखें एशियाई और अमेरिकी बाजार का हाल.

By : सृष्टि | Updated at : 20 May 2026 09:28 AM (IST)
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Share Market 20 May 2026 Live Updates: आज 20 मई 2026 को शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है. BSE Sensex और NSE Nifty 50 दोनों ही लाल निशान में नजर आ रहे हैं. सेंसेक्स अब तक करीब 114 अंक तक गिर चुका है और अभी 75,200.85 के लेवल पर है. वहीं, निफ्टी 31.95 अंक फिसलकर 23,618 के स्तर पर कारोबार कर रहा है. 

गिरावट वाले शेयर्स में Hindalco, Reliance, Nestle India, UtraTech Cement का नाम शामिल है. वहीं Bharti Airtel, Infosys, Tech Mahindra, Coal India बढ़त वाले शेयर्स की लिस्ट में हैं.

एशियाई बाजार
आज बाजार खुलने के साथ ही एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई है. जापान का टॉपिक्स 0.75 फीसदी और निक्केई 2250.88 फीसदी गिर गया. वहीं, दक्षिण कोरिया का कोस्डैक 2.15 फीसदी और कोस्पी 0.52 फीसदी टूटा. 

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अमेरिकी बाजार
19 मई को वॉल स्ट्रीट गिरावट के साथ बंद हुआ. S&P 500 0.67 फीसदी गिरकर 7,353.61 पर बंद हुआ, जबकि Nasdaq Composite 0.84 फीसदी ​​गिरकर 25,870.71 पर आ गया. Dow Jones Industrial Average भी 322.24 अंक यानी 0.65 फीसदी गिरकर 49,363.88 पर बंद हुआ.

गिफ्ट निफ्टी टुडे 
गिफ्ट निफ्टी 23413 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 100 अंकों की छूट है. 

क्रूड ऑयल की कीमत
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मिडिल ईस्ट के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोक दी है. ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ ऐसा समझौता किया जाएगा तो अमेरिका के साथ-साथ पश्चिम एशिया के दूसरे देशों को भी स्वीकार्य होगा. उनके इस बयान के बाद कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई है. ब्रेंट क्रूड 1.89 फीसदी गिरावट के साथ अभी 110 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है.

मुंह के बल गिरा रुपया
आज भी रुपया लगातार आठवें दिन गिरावट पर दिखा. हफ्ते की शुरुआत में रुपया डॉलर के मुकाबले 25 पैसे की गिरावट के साथ 96.61 तक गिर गया था, फिर अंत में 0.2 फीसदी गिरावट के साथ 96.5325 पर बंद हुआ. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 20 May 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
Business News Stock Market SENSEX NIfty SHARE MARKET
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