पेट्रोल-डीजल पर सरकार का बड़ा फैसला, 1 जून से टैक्स कटौती का किया ऐलान; क्या होगा असर?

Petrol-Diesel Export Duty Cut: सरकार ने पेट्रोल-डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर बड़ा फैसला लिया है. शनिवार, 30 मई को सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि 1 जून से पेट्रोल, डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को कम कर दिया जाएगा.

इसके तहत, पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया, डीजल पर रेट कम कर 13.5 रुपये प्रति लीटर किया गया. इसके अलावा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर भी निर्यात शुल्क घटाकर 9.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है.

सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की समीक्षा के बाद हर 15 दिन में इस टैक्स रेट में संशोधित करती है. इस बार के लिए नई दरें इस प्रकार हैं:-

पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी- घटाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया. पहले यह 3 रुपये थी.

डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी- घटाकर 13.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया. पहले यह 16.50 रुपये थी.

ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी- इसे भी घटाकर 9.50 रुपये प्रति लीटर किा गया, जो पहले 16 रुपये थी.

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