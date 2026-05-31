कितने में हो रही आज 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की बुकिंग? जानें ताजा कीमत

LPG Rate Today on May 31: आज रविवार, 31 मई को 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर और 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें स्थिर रहीं, जबकि पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल-डीजल और CNG की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

सरकारी तेल-विपणन कंपनियों (OMCs) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत 913 रुपये है. मुंबई में घरेलू सिलेंडर की 912.50 रुपये में बुकिंग हो रही है, जबकि कोलकाता में इसकी कीमत 939 रुपये तय की गई है. चेन्नई में, कुकिंग गैस 928.50 रुपये में बिक रही है.

शहरवार चेक करें कीमत

शहर घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली 913.0 रुपये 3071.5 रुपये मुंबई 912.5 रुपये 3024.0 रुपये कोलकाता 939.0 रुपये 3202.5 रुपये चेन्नई 928.5 रुपये 3237.0 रुपये बेंगलुरु 915.5 रुपये 3152.0 रुपये लखनऊ 950.5 रुपये 3194.0 रुपये पटना 1002.5 रुपये 3347.0 रुपये भोपाल 918.5 रुपये 3077.0 रुपये जयपुर 916.5 रुपये 3099.0 रुपये

क्या आगे बढ़ेंगी कीमतें?

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में मार्च के महीने में 60 रुपये का इजाफा किया गया था. वहीं, कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में मई की पहली तारीख को 993 रुपये की भारी बढ़ोतरी की गई थी. मार्च से लेकर अब तक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.

हालांकि, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में हो रहे उतार-चढ़ाव ने BPCL, IOCL और HPCL जैसी तेल कंपनियों को हर महीने की पहली तारीख को LPG दरों की समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया है. अगर सप्लाई में आ रही रुकावट के बीच वैश्विक तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं, तो तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है, जिसका असर आने वाले महीनों में घरेलू LPG की कीमतों पर पड़ सकता है.

कल जून की पहली तारीख है. तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को सुबह 6 बजे गैस सिलेंडरों के दामों की मासिक समीक्षा करती है. वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए कल सुबह कमर्शियल और घरेलू गैस के दामों में बदलाव की पूरी संभावना है.

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