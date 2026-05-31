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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Rate: चमक बढ़ी या पड़ी फीकी, जानें आज सोने-चांदी का क्या है हाल? चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold-Silver Rate: चमक बढ़ी या पड़ी फीकी, जानें आज सोने-चांदी का क्या है हाल? चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold-Silver Rate: चेन्नई में 24 कैरेट सोने की प्रति 10 ग्राम कीमत 1,59,000 के पार चली गई है. इसके मुकाबले कोलकाता, दिल्ली, मुंबई जैसे दूसरे महानगरों में कीमत कुछ कम है. आज कीमतें स्थिर हैं.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 31 May 2026 10:48 AM (IST)
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  • रविवार को सोने-चांदी की कीमतें कल के समान ही रहीं.
  • सर्राफा बाजार और MCX दोनों बंद होने से स्थिर रहीं कीमतें.
  • विशेषज्ञों को पश्चिम एशिया संकट के कारण लंबी अवधि में तेजी की उम्मीद.
  • लॉन्ग टर्म निवेश के लिए बेहतर, शॉर्ट टर्म में सावधानी बरतें.

Gold-Silver Rate Today on May 31: आज रविवार के दिन देश में सोने-चांदी की कीमतें कल के ही रेट पर बरकरार हैं. इनमें आज कोई नया बदलाव नहीं है. रविवार के दिन भारतीय सर्राफा बाजार और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) दोनों बंद रहते हैं इसलिए सोने और चांदी की कीमतें भी कल के ही स्तर पर स्थिर बनी हुई हैं. 

शहरवार सोने की कीमतें

शहर 24 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम) 22 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम)
कोलकाता 1,57,650 रुपये 1,44,510 रुपये
दिल्ली 1,57,800 रुपये 1,44,660 रुपये
मुंबई 1,57,650 रुपये 1,44,510 रुपये
चेन्नई  1,59,290 रुपये 1,46,010 रुपये
बेंगलुरु 1,57,650 रुपये 1,44,510 रुपये

आज चांदी की कीमत

देश भर के प्रमुख हाजिर बाजारों में चांदी की भी कीमतें कल के स्तर पर बनी हुई हैं. राष्ट्रीय स्तर पर इसकी औसत कीमत लगभग 2,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. दिल्ली व चेन्नई के कुछ स्थानीय औद्योगिक बाजारों में कीमत अधिकतम 2,80,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास बनी हुई है.

चूंकि आज वीकेंड है इसलिए कीमतों में कोई बदलाव नहीं है. अब सीधे सोमवार, 1 जून को सुबह 9 बजे MCX बाजार खुलने के बाद ही अगला बड़ा बदलाव दिखाई देगा. पश्चिम एशिया में जारी संकट, अमेरिका-ईरान के बीच शांति वार्ता में अनिश्चितता को देखते हुए एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में लंबी अवधि में तेजी देखने को मिलेगी.

क्या अभी खरीदने का सही समय?

अगर आप लॉन्ग टर्म (3से 5 साल) के नजरिए से निवेश करना चाहते हैं, तो निवेश तुरंत शुरू कर सकते हैं. इतिहास गवाह रहा है, जब भी दुनिया में युद्ध या आर्थिक संकट जैसी स्थिति आती है, तब सोना सुरक्षित एसेट साबित होता है. यह लंबी अवधि में बेहतरीन रिटर्न देता है.

हालांकि, अगर आपका नजरिया 3 से 6 महीने के शॉर्ट टर्म के लिए है, तो अभी रुकना थोड़ा बेहतर होगा. बाजार में भारी उतार-चढ़ाव है. अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की किसी भी खबर से कीमतों में अचानक 5000-8000 रुपये प्रति 10 ग्राम की अस्थायी गिरावट आ सकती है.  

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 31 May 2026 10:48 AM (IST)
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