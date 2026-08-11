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हिंदी न्यूज़बिजनेस14 किलो और 19 किलो का गैस सिलेंडर कितने में मिलेगा? जानें आज क्या है एलपीजी का दाम

14 किलो और 19 किलो का गैस सिलेंडर कितने में मिलेगा? जानें आज क्या है एलपीजी का दाम

LPG Rate Today 11 August 2026: आज घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर आपके शहर में कितने का है, ये आप यहां से देख सकते हैं. यहां से आप शहर अनुसार पूरी रेट लिस्ट ही देख सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 11 Aug 2026 08:08 AM (IST)
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LPG Rate Today 11 August 2026: आज अगर आपके घर का गैस सिलेंडर खत्म हो गया है तो ये खबर आपके लिए है. आज एलपीजी गैस सिलेंडर का क्या रेट है, इसे आप यहां से जान सकते हैं. इससे आपको बुकिंग करते हुए बजट संभालने में मदद मिलेगी. यहां शहर अनुसार, घरेलू और कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट के बारे में बताया गया है. 

शहर अनुसार, घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट- 

शहर घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (19 किलोग्राम)
दिल्ली ₹942.00 रुपए ₹2,738.00 रुपए
कोलकाता ₹968.00 रुपए ₹2,872.50 रुपए
मुंबई ₹941.50 रुपए ₹2,691.50 रुपए
चेन्नई ₹957.50 रुपए ₹2,906.00 रुपए
गुड़गांव ₹950.50 रुपए ₹2,755.00 रुपए
नोएडा ₹939.50 रुपए ₹2,738.00 रुपए
बेंगलुरू ₹944.50 रुपए ₹2,821.00 रुपए
भुवनेश्वर ₹968.00 रुपए ₹2,908.00 रुपए
चंडीगढ़ ₹951.50 रुपए ₹2,760.00 रुपए
हैदराबाद ₹994.00 रुपए ₹2,985.00 रुपए
जयपुर ₹945.50 रुपए ₹2,765.50 रुपए
लखनऊ ₹979.50 रुपए ₹2,860.50 रुपए
पटना ₹1,031.50 रुपए ₹3,018.00 रुपए

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गैस सिलेंडर कैसे करें बुक?

गैस सिलेंडर बुक करने के लिए आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल, व्हाट्सएप, कॉल या यूपीआई एप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इंडेन गैस के उपभोक्‍ता 7718955555 पर एसएमएस भेजकर सिलेंडर रिफिल बुक कर सकते हैं. सबसे पहले 16 डिजिट का अपना कंज्‍यूमर नंबर लिखिए. स्‍पेस देते हुए जगह और फिर आधार कार्ड के आखिरी चार नंबर डालिए. अपने रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर से 8454955555 पर मिस्ड कॉल करके भी बुकिंग कर सकते हैं. 

बुकिंग न हो तो कैसे करें शिकायत?

अगर इंडेन गैस उपभोक्‍ता को गैस बुकिंग या डिलिवरी को लेकर कोई दिक्कत हो तो आप शिकायत भी कर सकते हैं. शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800 2333 555 पर फोन किया जा सकता है. ये नंबर ग्राहक सहायता के लिए 24 घंटे खुला रहता है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 11 Aug 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Business News Gas Cylinder LPG  LPG RATE
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