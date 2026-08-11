14 किलो और 19 किलो का गैस सिलेंडर कितने में मिलेगा? जानें आज क्या है एलपीजी का दाम

LPG Rate Today 11 August 2026: आज अगर आपके घर का गैस सिलेंडर खत्म हो गया है तो ये खबर आपके लिए है. आज एलपीजी गैस सिलेंडर का क्या रेट है, इसे आप यहां से जान सकते हैं. इससे आपको बुकिंग करते हुए बजट संभालने में मदद मिलेगी. यहां शहर अनुसार, घरेलू और कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट के बारे में बताया गया है.

शहर अनुसार, घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट-

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गैस सिलेंडर कैसे करें बुक?

गैस सिलेंडर बुक करने के लिए आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल, व्हाट्सएप, कॉल या यूपीआई एप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इंडेन गैस के उपभोक्‍ता 7718955555 पर एसएमएस भेजकर सिलेंडर रिफिल बुक कर सकते हैं. सबसे पहले 16 डिजिट का अपना कंज्‍यूमर नंबर लिखिए. स्‍पेस देते हुए जगह और फिर आधार कार्ड के आखिरी चार नंबर डालिए. अपने रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर से 8454955555 पर मिस्ड कॉल करके भी बुकिंग कर सकते हैं.

बुकिंग न हो तो कैसे करें शिकायत?

अगर इंडेन गैस उपभोक्‍ता को गैस बुकिंग या डिलिवरी को लेकर कोई दिक्कत हो तो आप शिकायत भी कर सकते हैं. शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800 2333 555 पर फोन किया जा सकता है. ये नंबर ग्राहक सहायता के लिए 24 घंटे खुला रहता है.

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