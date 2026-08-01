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हिंदी न्यूज़बिजनेस24 कैरेट गोल्ड 144220 पर पहुंचा, चांदी ने थामी रफ्तार, जानें सोने- चांदी का नया भाव

24 कैरेट गोल्ड 144220 पर पहुंचा, चांदी ने थामी रफ्तार, जानें सोने- चांदी का नया भाव

Gold- Silver Price Today: आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,43,820 रुपये थी और आज ये बढ़कर 144220 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. यहां से आप अपने शहर अनुसार, सोने- चांदी का रेट जान सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 01 Aug 2026 12:32 PM (IST)
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Gold- Silver Price Today 1 August: अगस्त की शुरुआत हो गई है और महीने के पहले ही दिन सोना तेजी पर है. एक तरफ जहां सोने के दाम में उछाल नजर आ रहा है तो वहीं चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है, जबकि कल इसका भाव 1,43,820 रुपये प्रति 10 ग्राम था. इस हिसाब से 24 कैरेट सोना आज 400 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. प्रतिशत के लिहाज से देखें तो सोने के भाव में करीब 0.28 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है. आइये यहां से 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना और साथ ही चांदी के बारे में भी जानते हैं.

22 कैरेट सोने का कितना है भाव?
सबसे ज्यादा लोग 22 कैरेट की ही ज्वेलरी खरीदते हैं. आज 22 कैरेट सोना भी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है. 22 कैरेट गोल्ड में 91.6 फीसदी शुद्ध सोना होता है और बाकी दूसरे धातुओं को मिलाया जाता है, जिससे ये गहने बनाने के लिए ज्यादा मजबूत माना जाता है. 24 कैरेट सोने में आई तेजी के असर से 22 कैरेट सोने के भाव में भी करीब 400 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली है. आज 22 कैरेट सोने का रेट 1,32,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है. 

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18 कैरेट सोना भी हुआ महंगा?
18 कैरेट सोने की कीमतों में भी आज बढ़त दर्ज की गई है. 18 कैरेट गोल्ड में 75 फीसदी शुद्ध सोना होता है और इसका इस्तेमाल खासतौर पर डिजाइनर ज्वेलरी बनाने में किया जाता है. सोने की कीमतों में आई तेजी का असर 18 कैरेट गोल्ड पर भी पड़ा है और इसके दाम में भी आज हल्की बढ़त देखने को मिली है. आज 18 कैरेट सोने का भाव 1,08,160 रुपए प्रति 10 ग्राम है. 

चांदी के भाव में कितना बदलाव?
सोने के उलट चांदी की कीमतों में आज स्थिरता देखने को मिल रही है. चांदी का भाव आज 23,50,000 रुपये प्रति किलो पर बना हुआ है. कल भी चांदी इसी रेट पर था यानी कल से आज तक चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 01 Aug 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Gold Business News Silver Price Gold & Silver
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