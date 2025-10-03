Stock Market News; ऑलटाइम हाई पर इस कंपनी के शेयर, निवेशकों का पैसा 6 महीने में डबल

Stock Market News : एआई और डेटा सेंटर के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजी के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है. शेयर क कीमत 4257 रुपए पर ट्रेड कर रही है. पिछले कारोबारी दिन की तुलना में इसमें 5 प्रतिशत की उछाल देखी गई है. साथ ही कंपनी के शेयरों ने 4,315.90 रुपए का रिकॉर्ड भी बनाया है. कंपनी ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया हैं, पिछले एक साल में अपने निचले स्तर की कीमत 1,251.55 रुपए से उछलकर शेयर की कीमत अब तक के अपने हाई लेवल को टच कर रही है. 1 साल में कंपनी ने लगभग 76 प्रतिशत का रिर्टन दिया है.

क्या है तेजी की वजह?

नेटवेब टेक्नोलॉजी ने 19 सितंबर को जानकारी दी थी कि कंपनी को अपने AI सुपरकंप्यूटिंग सिस्टम्स के लिए लगभग ₹450 करोड़ का ऑर्डर मिला है. कंपनी को यह ऑर्डर टायरॉन एआई से मिला है. वित्तीय वर्ष 2025-26 से इसे पूरा करने का टार्गेट रखा गया है. इसके साथ ही कंपनी को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1734 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी मिला है. इसके तहत कंपनी भारत की AI कंप्यूट कैपेसिटी को मजबूत करने का काम करेगी. लगातार मिल रहे ऑर्डर के कारण निवेशक नेटवेब पर भरोसा जता रहे है और कंपनी के स्टॉक्स बुलिश हैं.

पिछले कुछ दिनों में कंपनी के शेयर के शानदार प्रदर्शन रहा है. जिससे निवेशकों को फायदा पहुंचा हैं. पिछले एक हफ्ते में ही कंपनी के शेयरों मे 15 प्रतिशत की उछाल देखी गई है. जबकि आखिरी 6 महीने में कंपनी के शेयर ने178 प्रतिशत से भी अधिक की उछाल की है.

ऑर्डर से मार्केट कैप में आया उछाल

इस वक्त कंपनी का मार्केट कैप लगभग 24,113 करोड़ रुपए का हो गया हैं. साथ की कंपनी की पी/ई (प्राइस-टू-अर्निंग्स) रेशियो भी 187 के स्तर पर बनी हुई हैं. ओवरवैल्यूड प्राइस-टू-अर्निंग्स रेशियो यह दिखाता है कि निवेशक भविष्य में और तेज ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं. साथ ही निवेशक कंपनी पर भरोसा जता रहे हैं.

डिस्क्लेमर :(यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: Share Market Latest Updates: शेयर मार्केट फिर धड़ाम, सेंसेक्स 299 अंक टूटा, निफ्टी 50 भी लाल