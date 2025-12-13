Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Year Ender 2025: वर्ष 2025 का कारोबारी साल निवेशकों के लिए मिलाजुला अनुभव देने वाला रहा हैं. हालांकि, निवेश के मामलों में यह हर किसी के लिए एक जैसा नहीं रहा. सोना, चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में एक ओर तो जबरदस्त तेजी देखने को मिली, वहीं शेयर बाजार के प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 कई गिरावटों के दौर से गुजरा.

चांदी ने तो इस साल की शुरुआत से दिसंबर महीने तक आते-आते 2 लाख रुपये (प्रति किलो) की कीमत को छूआ. ऐसा पहली बार हुआ जब चांदी 2 लाख रुपये के पार चली गई. आइए जानते हैं, इस साल शेयर बाजार से लेकर सोने और चांदी ने निवेशकों को कैसा रिटर्न दिया हैं....

सेंसेक्स और निफ्टी 50 का रिटर्न

भारतीय शेयर बाजार 2025 में सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने अपेक्षाओं से कम रिटर्न दिया है. आंकड़ों की बात करें तो, 12 दिसंबर 2024 को बीएसई सेंसेक्स 82,133.12 के अंक पर बंद हुई थी. वहीं एक साल के बाद 12 दिसंबर 2025 को सेंसेक्स 85,267.66 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की. यानी की पिछले एक साल में इसमें 3,134.54 अंक या 3.81 फीसदी की तेजी दर्ज की गई.

वहीं निफ्टी 50 पिछले साल 12 दिसंबर को 24,768.30 के लेवल पर बंद हुआ था. वहीं इस साल यह 26,046.95 अंक पर ट्रेड करते हुए बंद हुई. यानी निफ्टी 50 में 1,278.65 अंक या 5.16 फीसदी की उछाल दर्ज की गई है. यह रिटर्न वैश्विक बाजारों की तुलना में सबसे बुरा रहा हैं.

दुनिया की प्रमुख 17 शेयर सूचकांकों में भारत का सेंसेक्स सबसे नीचे रहा हैं. बाजार जानकारों का मानना हैं कि, इस गिरावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं. इस साल विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार पर भरोसा नहीं जताया. विदेशी निवेशकों ने साल की शुरुआत से अब तक करीब 1.43 लाख करोड़ रुपये भारतीय बाजार से निकाले हैं.

चांदी ने दिया जबरदस्त रिटर्न

साल 2025 में चांदी ने निवेशकों को बंपर रिटर्न कमाने का मौका दिया. साल की शुरुआत में चांदी की कीमत 86,000 रुपये से 87,000 रुपये (प्रति किलोग्राम) के आसपास बनी हुई थी. हालांकि, साल के आखिरी महीने दिसंबर आते-आते इसने 2 लाख रुपये की कीमत को पार कर लिया था.

यानी की चांदी ने निवेशकों को करीब 107 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है. वैश्विक स्तर पर तेज हो रही चांदी की मांग और इंडस्ट्रीयल यूज के कारण इस साल चांदी की कीमतों में इतना उछाल दर्ज किया गया है.

सोने का रिटर्न

चांदी के साथ-साथ सोना ने भी निवेशकों को बंपर कमाई का अवसर दिया. हालांकि, चांदी की तुलना में सोने में कम उछाल दर्ज की गई. साल की शुरुआत में सोना 73,000 से 75,000 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर कारोबार कर रही थी. वहीं दिसंबर में इसकी कीमत 1,30,000 के पार चली गई. यानी की सोने ने निवेशकों को करीब 68 फीसदी का रिटर्न दिया है.

यह भी पढ़ें: क्रिप्टो बाजार में हड़कंप! बिटकॉइन से लेकर एथेरियम तक फिसले, निवेशकों की उड़ी नींद