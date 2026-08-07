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हिंदी न्यूज़बिजनेसAir India का बड़ा ऐलान, पायलटों की सैलरी में 17% तक का इजाफा, नया वेतन ढांचा लागू

Air India का बड़ा ऐलान, पायलटों की सैलरी में 17% तक का इजाफा, नया वेतन ढांचा लागू

Air India Salary Hike: एयर इंडिया ने साल 2026 के मध्य में अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का विचार किया है. ये बड़ा ऐलान हाल ही में एयरलाइंस के जरिए किया गया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 07 Aug 2026 09:26 PM (IST)
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Air India Salary Hike: टाटा ग्रुप की एयरलाइन Air India ने कुछ दिन पहले ही अपने नए एमडी और सीईओ के रूप में टेवोल्डे गेब्रेमरियम का नाम अनाउंस किया है. जिसके महज दो ही दिन बाद एयरलाइंस ने अपने कर्मचारियों को भी तोहफा दे दिया है. जिससे एयरलाइन के कर्मचारियों से लेकर ग्राउंड स्टाफ तक के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है. एयरलाइंस ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान जो कर दिया है.

Air India की बढ़ेगी सैलरी
दरअसल Air India ने अपने पायलटों के लिए नई सैलरी पॉलिसी लागू की है. इसके तहत अलग-अलग श्रेणी के पायलटों की सैलरी में 8% से 17% तक बढ़ोतरी की जाएगी. जानकारी के मुताबिक, कमांडर को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. उनकी सैलरी में 15% से 17% तक की बढ़ोतरी होगी. वहीं, सीनियर कमांडर की सैलरी 10% बढ़ेगी. सीनियर फर्स्ट ऑफिसर और फर्स्ट ऑफिसर की सैलरी में 8% तक की बढ़ोतरी की जाएगी.

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सैलरी के साथ दे रहे सुविधा
एयर इंडिया ने सिर्फ सैलरी ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि कई नई सुविधाओं का भी ऐलान किया है. अब एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलटों के लिए कॉमन सीनियरिटी सिस्टम लागू किया जाएगा. इससे दोनों एयरलाइनों के पायलटों को बेहतर करियर ग्रोथ और प्रमोशन के ज्यादा अवसर मिलेंगे. कंपनी ने Boeing 737 विमान उड़ाने वाले पायलटों के लिए अलग से फ्लीट अलाउंस भी शुरू किया है. 

ट्रासफर पॉलिसी में बदलाव
इसके अलावा, एयरलाइन ने बेस ट्रांसफर पॉलिसी में भी बदलाव किया है. अब पायलटों को एक ऑपरेशनल बेस से दूसरे बेस में ट्रांसफर कराने में ज्यादा सुविधा मिलेगी. साथ ही, रिलोकेशन पर मिलने वाले लाभ भी बढ़ाए गए हैं.

बता दें कि कंपनी का अचानक वेतन में बढ़ोतरी का मकसद पायलटों को लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखना और तेजी से बढ़ रहे परिचालन के लिए पर्याप्त स्टाफ तैयार करना है. तो वहीं Boeing 737 को लेकर जो एयर इंडिया पॉलिसी लाई है उसका उद्देश्य भी ज्यादा से ज्यादा पायलटों को इस विमान को उड़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है. हालांकि फिलहाल केवल पायलटों की ही सैलरी हाइक को लेकर अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन इससे ग्राउंड स्टाफ को भी उम्मीद बंध गई है कि भविष्य में उन्हें भी इसका लाभ मिल सकेगा.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 07 Aug 2026 09:26 PM (IST)
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