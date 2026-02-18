शेयर बाजार गुलजार, 283 अंक चढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स, लेकिन इन स्टॉक्स ने लगाई निवेशकों की लंका

Stock Market News: शेयर बाजार में हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को तेजी देखी गई. पीएसयू बैंकिंग और मेटल स्टॉक्स में मजबूती की वजह से उछाल के साथ शेयर बाजार बंद हुआ. हालांकि, आईटी स्टॉक्स की गिरावट के चलते दलाल स्ट्रीट में बढ़त को सीमित कर दिया.

मेटल और पीएसयू में मजबूती

उछाल के साथ बंद बाजार बीएसईस पर 30 अंकों वाला सेंसेक्स जहां 283.29 अंक उछलकर 83,734.25 के स्तर पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर निफ्टी 50 भी 93.95 अंक ऊपर चढ़कर 25,819.35 के स्तर पर कारोबार कर बंद हुआ. टाटा स्टील जहां टॉप गेनर रहा, जिसके शेयर 2.83 प्रतिशत उछले तो वहीं आईटीसी 2.24 प्रतिशत, एक्सिस बैंक 1.51 प्रतिशत, महिंद्रा एंड महिन्द्र 1.49 प्रतिशत जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.22 प्रतिशत ऊपर चढ़कर बंद हुआ.

जबकि, टेक महिन्द्रा के स्टॉक्स में 1.58 प्रतिशत की बड़ी गिरावट देखी गई. इसके बाद एटरनल 1.56 प्रतिशत, इन्फोसिस 1.37 प्रतिशत, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 1.20 प्रतिशत और एचसीएल के स्टॉक्स 1.16 प्रतिशत तक नीचे चला गया.

क्यों बाजार में तेजी?

बाजार में तेजी को लेकर जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद घरेलू निवेशकों की तरफ से जबरदस्त खरीदारी की वजह से उबरने में मदद मिली है. उन्होंने बताया कि बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली है, एफएमसीजी ने भी अपेक्षाकृत बेहतर परफॉर्म किया है. लेकिन इनकी तुलना में एआई के डर की वजह से आईटी स्टॉक्स के ऊपर भारी दबाव रहा.

नायर के अनुसार, आईटी सेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से संभावित व्यापक व्यवधान और मार्जिन पर दबाव की आशंकाओं के कारण दबाव में रहा. हालांकि, NIFTY 500 की कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजे अनुमान के अनुरूप रहने से मध्यम अवधि में घरेलू आर्थिक स्थिरता के संकेत मिले हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा बना हुआ है.

एशियाई बाजारों की बात करें तो Nikkei 225 एक प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि चीन, हांगकांग और दक्षिण कोरिया के बाजार पारंपरिक चंद्र नववर्ष अवकाश के कारण बंद रहे. यूरोपीय बाजार दोपहर के कारोबार में तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे. वहीं, अमेरिकी बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे, जिससे वैश्विक निवेश भावना को सहारा मिला.

घरेलू संस्थागत गतिविधि भी सकारात्मक रही. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 995.21 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 187.04 करोड़ रुपये की खरीदारी की. इस बीच, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.33 प्रतिशत बढ़कर 67.64 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई. मंगलवार को BSE Sensex 173.81 अंक की बढ़त के साथ 83,450.96 पर और NIFTY 50 42.65 अंक चढ़कर 25,725.40 पर बंद हुआ था. कुल मिलाकर, वैश्विक संकेत सकारात्मक हैं, लेकिन आईटी सेक्टर में एआई को लेकर बनी अनिश्चितता अभी भी बाजार की चाल को प्रभावित कर रही है.

