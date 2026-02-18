हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसशेयर बाजार गुलजार, 283 अंक चढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स, लेकिन इन स्टॉक्स ने लगाई निवेशकों की लंका

शेयर बाजार गुलजार, 283 अंक चढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स, लेकिन इन स्टॉक्स ने लगाई निवेशकों की लंका

बाजार में तेजी को लेकर जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद घरेलू निवेशकों की तरफ से जबरदस्त खरीदारी की वजह से उबरने में मदद मिली है.

By : राजेश कुमार | Updated at : 18 Feb 2026 04:51 PM (IST)
Preferred Sources

Stock Market News: शेयर बाजार में हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को तेजी देखी गई. पीएसयू बैंकिंग और मेटल स्टॉक्स में मजबूती की वजह से उछाल के साथ शेयर बाजार बंद हुआ. हालांकि, आईटी स्टॉक्स की गिरावट के चलते दलाल स्ट्रीट में बढ़त को सीमित कर दिया. 

मेटल और पीएसयू में मजबूती

उछाल के साथ बंद बाजार बीएसईस पर 30 अंकों वाला सेंसेक्स जहां 283.29 अंक उछलकर 83,734.25 के स्तर पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर निफ्टी 50 भी 93.95 अंक ऊपर चढ़कर 25,819.35 के स्तर पर कारोबार कर बंद हुआ. टाटा स्टील जहां टॉप गेनर रहा, जिसके शेयर 2.83 प्रतिशत उछले तो वहीं आईटीसी 2.24 प्रतिशत, एक्सिस बैंक 1.51 प्रतिशत, महिंद्रा एंड महिन्द्र 1.49 प्रतिशत जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.22 प्रतिशत ऊपर चढ़कर बंद हुआ.

जबकि, टेक महिन्द्रा के स्टॉक्स में 1.58 प्रतिशत की बड़ी गिरावट देखी गई. इसके बाद एटरनल 1.56 प्रतिशत, इन्फोसिस 1.37 प्रतिशत, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 1.20 प्रतिशत और एचसीएल के स्टॉक्स 1.16 प्रतिशत तक नीचे चला गया.  

क्यों बाजार में तेजी?

बाजार में तेजी को लेकर जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद घरेलू निवेशकों की तरफ से जबरदस्त खरीदारी की वजह से उबरने में मदद मिली है. उन्होंने बताया कि बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली है, एफएमसीजी ने भी अपेक्षाकृत बेहतर परफॉर्म किया है. लेकिन इनकी तुलना में एआई के डर की वजह से आईटी स्टॉक्स के ऊपर भारी दबाव रहा.

नायर के अनुसार, आईटी सेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से संभावित व्यापक व्यवधान और मार्जिन पर दबाव की आशंकाओं के कारण दबाव में रहा. हालांकि, NIFTY 500 की कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजे अनुमान के अनुरूप रहने से मध्यम अवधि में घरेलू आर्थिक स्थिरता के संकेत मिले हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा बना हुआ है.

एशियाई बाजारों की बात करें तो Nikkei 225 एक प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि चीन, हांगकांग और दक्षिण कोरिया के बाजार पारंपरिक चंद्र नववर्ष अवकाश के कारण बंद रहे. यूरोपीय बाजार दोपहर के कारोबार में तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे. वहीं, अमेरिकी बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे, जिससे वैश्विक निवेश भावना को सहारा मिला.

घरेलू संस्थागत गतिविधि भी सकारात्मक रही. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 995.21 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 187.04 करोड़ रुपये की खरीदारी की. इस बीच, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.33 प्रतिशत बढ़कर 67.64 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई. मंगलवार को BSE Sensex 173.81 अंक की बढ़त के साथ 83,450.96 पर और NIFTY 50 42.65 अंक चढ़कर 25,725.40 पर बंद हुआ था. कुल मिलाकर, वैश्विक संकेत सकारात्मक हैं, लेकिन आईटी सेक्टर में एआई को लेकर बनी अनिश्चितता अभी भी बाजार की चाल को प्रभावित कर रही है.

ये भी पढ़ें: चांदी ने फिर पकड़ी तेज रफ्तार, एक दिन में उछले 8000 रुपये से ज्यादा भाव, अब आगे क्या होगा?

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 18 Feb 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
Stock Market News Stock Market
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
शेयर बाजार गुलजार, 283 अंक चढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स, लेकिन इन स्टॉक्स ने लगाई निवेशकों की लंका
शेयर बाजार गुलजार, 283 अंक चढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स, लेकिन इन स्टॉक्स ने लगाई निवेशकों की लंका
बिजनेस
216 करोड़ रुपये की ब्लॉक डील के बाद रॉकेट बने इस कंपनी के शेयर, 5% तक उछले भाव; जानिए डिटेल
216 करोड़ रुपये की ब्लॉक डील के बाद रॉकेट बने इस कंपनी के शेयर, 5% तक उछले भाव; जानिए डिटेल
बिजनेस
Silver Price: चांदी ने फिर पकड़ी तेज रफ्तार, एक दिन में उछले 8000 रुपये से ज्यादा भाव, अब आगे क्या होगा?
चांदी ने फिर पकड़ी तेज रफ्तार, एक दिन में उछले 8000 रु. से ज्यादा भाव, अब आगे क्या होगा?
बिजनेस
रिटायर्ड लोगों के लिए काम की खबर; इमरजेंसी के वक्त काम आएंगे ये विकल्प, रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा लोन
रिटायर्ड लोगों के लिए काम की खबर; इमरजेंसी के वक्त काम आएंगे ये विकल्प, रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा लोन
Advertisement

वीडियोज

Delhi Dwarka Accident: Sahil की मां की गुहार..आरोपी के पिता​ को पुलिस क्यों नहीं कर रही गिरफ्तार?
Maharashtra Breaking: लड़की के अपहरण के बाद हिंदू संगठनों का हंगामा, हाइवे किया जाम | Baramati
Assam Elections 2026: Bhupen Borah 22 फरवरी को होंगे BJP में शामिल | Himanta Biswa Sarma
Gold-Silver Traders के लिए Big Update! MCX ने बढ़ाया Trading Time | Paisa Live
₹1.5 Lakh तक Cashless Treatment – Road Accident Victims के लिए बड़ी खबर | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Update: यूपी में आपको भी मिला चुनाव आयोग का नोटिस? तो करना होगा ये काम, निर्वाचन अधिकारी ने दी अहम जानकारी
यूपी में आपको भी मिला चुनाव आयोग का नोटिस? तो करना होगा ये काम, अधिकारी ने दी अहम जानकारी
क्रिकेट
T20 World Cup: अगर सुपर-8 में पहुंचा पाकिस्तान, तो क्या टी20 वर्ल्ड कप में फिर होगा भारत के साथ मैच? जानें दोनों ग्रुप्स की डिटेल
अगर सुपर-8 में पहुंचा पाकिस्तान, तो क्या टी20 वर्ल्ड कप में फिर होगा भारत के साथ मैच? जानें दोनों ग्रुप्स की डिटेल
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
यूटिलिटी
नया आधार ऐप हुआ लाॅन्च, जानें इसमें क्या हैं फीचर्स और क्या हैं फायदे
नया आधार ऐप हुआ लाॅन्च, जानें इसमें क्या हैं फीचर्स और क्या हैं फायदे
जनरल नॉलेज
पहले घूसखोर पंडत और अब यादव जी की लव स्टोरी... जानें जातियों पर बनीं कौन-सी फिल्में?
पहले घूसखोर पंडत और अब यादव जी की लव स्टोरी... जानें जातियों पर बनीं कौन-सी फिल्में?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget