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हिंदी न्यूज़बिजनेसSEBI: सोशल मीडिया पर 5 लाख फॉलोअर्स हैं तो आप भी कहलाएंगे 'सेलिब्रिटी', SEBI ने बनाया नया ड्राफ्ट

SEBI: सोशल मीडिया पर 5 लाख फॉलोअर्स हैं तो आप भी कहलाएंगे 'सेलिब्रिटी', SEBI ने बनाया नया ड्राफ्ट

Celebrity Rules: SEBI ने सोशल मीडिया पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाले लोगों को सेलिब्रिटी मानने का प्रस्ताव रखा है. इसमें इन्फ्लुएंसर्स, खिलाड़ी और डिजिटल क्रिएटर्स भी शामिल होंगे.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 25 Jun 2026 04:16 PM (IST)
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Social Media Influencers: सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स रखने वाले लोगों के लिए SEBI तरफ से एक अहम खबर सामने आई है. बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने विज्ञापनों से जुड़े नए नियमों में बदलाव का एक ऐसा प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति का सोशल मीडिया के किसी एक प्लेटफॉर्म पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर हैं, तो उसे सेलिब्रिटी की श्रेणी में शामिल किया जाएगा. 

SEBI के नए ड्राफ्ट के मुताबिक, अब सेलिब्रिटी की परिभाषा सिर्फ फिल्म सितारों तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, टीवी एंकर, खिलाड़ी, रियलिटी शो के विजेता और डिजिटल अवतार जैसे नए चेहरे को भी इसमें शामिल किया जाएगा.

किन लोगों को माना जाएगा सेलिब्रिटी?

SEBI के प्रस्ताव के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति या किरदार को सेलिब्रिटी मानने के लिए आठ अलग-अलग मानदंड तय किए गए हैं. इसके जरिए अगर आप इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी कर देते हैं, तो विज्ञापन नियमों के तहत आपको सेलिब्रिटी माना जा सकता है.

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इसके अलावा अगर आप टीवी सीरियल्स, टीवी शो, फिल्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज में मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो आप भी इस श्रेणी का हिस्सा बन सकते हैं. खासतौर पर सोशल मीडिया के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर जिन इन्फ्लुएंसर्स  का 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है उसे भी इसमें शामिल किया जा सकता है. 

खिलाड़ी, टीवी होस्ट और AI अवतार भी होंगे शामिल

  • SEBI के ड्राफ्ट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को भी सेलिब्रिटी का एक हिस्सा माना गया है.
  • खासकर इनमें कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक, क्रिकेट और एशियन गेम्स जैसे बड़े खेल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भी होंगें.
  • इसके अलावा ऐसे टीवी होस्ट और एंकर भी सेलिब्रिटी मवं शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने किसी शो में कम से कम एक सीजन या 10 एपिसोड में काम किया हो.
  • क्विज शो, कुकिंग शो, कॉमेडी शो, डांस और सिंगिंग प्रतियोगिताओं के होस्ट भी इसके दायरे में आ सकते हैं.
  • इंसानों जैसे दिखने वाले कंप्यूटर से बनाए गए AI अवतारों को भी सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी माना जा सकता है.

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Published at : 25 Jun 2026 04:16 PM (IST)
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