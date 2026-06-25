हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Cylinder Supply: क्या 30 जून के बाद नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर? जानें क्या है सरकार की नई गाइडलाइन

LPG Cylinder Supply: क्या 30 जून के बाद नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर? जानें क्या है सरकार की नई गाइडलाइन

LPG Supply News: सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि 30 जून 2026 के बाद इंडेन, भारत गैस और HP गैस के एलपीजी कनेक्शन काट दिए जाएंगे. इसे लेकर लोग उलझन में पड़ गए हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 25 Jun 2026 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

LPG Connection: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ने के बावजूद खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा. इन्हीं खबरों के बीच भारत सरकार देश के आम उपभोक्ताओं तक LPG की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठा रही है. इस बीच, सोशल मीडिया पर कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि 30 जून के बाद एलपीजी कनेक्शन बंद हो जाएगा? लोग यह सोचकर घबरा रहे हैं कि उन्हें 30 जून के बाद से अब गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं होगी. अगर आप भी इसी उलझन में हैं, तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है. यह पूरी तह से एक अफवाह है.

क्या है सच?

सच्चाई यह है कि सरकार ने LPG पर निर्भरता कम करने, सप्लाई में रुकावट का सामना करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के मकसद से LPG और PNG कनेक्शन से संबंधित कुछ नियम सुझाए हैं. यह कदम एक ऐसे समय में उठाया जा रहा है, जब सरकार और तेल विपणन कंपनियां (OMCs) 'एक घर, एक गैस कनेक्शन' की नीति पर फोकस कर रही है.   

30 दिनों का क्या है नियम?

सरकार ने एक नियम लागू किया है, जिसके तहत LPG इस्तेमाल करने वालों को PNG कनेक्शन लेने के बाद अपना मौजूदा कनेक्शन बंद करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा. यानी कि यह नियम उन उपभोक्ताओं के लिए है, जो या तो पीएनजी कनेक्शन ले चुके हैं या ले रहे हैं.

सरकार द्वारा 25 मई 2026 को जारी नए संसोधन (LPG Amendtment Order 2026) के तहत, घर में पीएनजी कनेक्शन चालू होने के बाद आपको 30 दिनों के भीतर अपना पुराना एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना होगा.  यह नियम Indane, HP Gas और Bharat Gas जैसी सभी प्रमुख LPG कंपनियों पर लागू होता है. उदाहरण के लिए, अगर कोई ग्राहक 23 जून को PNG कनेक्शन लगवाता है, तो उसे 30 दिनों के अंदर, यानी 23 जुलाई तक LPG कनेक्शन बंद करवाना होगा. अरग आप 30  दिनों की समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका एलपीजी अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा. 

90 दिनों की समय सीमा

यह डेडलाइन उन लोगों के लिए है, जिनके इलाके में पीएनजी गैस की पाइपलाइन बिछ चुकी है, सारा बुनियादी ढांचा तैयार है, लेकिन फिर भी वे एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं. सरकार ने मार्च 2026 में जारी अपने आदेश में कहा था कि ऐसे सभी परिवारों को एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट होने के लिए 3 महीने (90 दिन) का समय दिया गया है. कुल मिलाकर अगर आपके घर में पीएनजी गैस की सप्लाई नहीं हो रही है और न ही आपने इसके लिए अप्लाई किया है, तो आपके ऊपर 30 दिन या 90 दिन का यह नियम लागू नहीं होता है इसलिए आपके यहां कनेक्शन बंद होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है. 

ये भी पढ़ें:

LPG Rate Today: घरेलू रसोई गैस की कीमत आज बढ़ी है क्या? फटाफट चेक करें देश भर में एलपीजी का लेटेस्ट रेट 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 25 Jun 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
LPG Supply LPG Cylinder News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
LPG Cylinder Supply: क्या 30 जून के बाद नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर? जानें क्या है सरकार की नई गाइडलाइन
क्या 30 जून के बाद नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर? जानें क्या है सरकार की नई गाइडलाइन
बिजनेस
ऑनलाइन ठगे गए तो 5 दिन के भीतर रिपोर्ट करें, बैंक को रिफंड करना होगा पूरा पैसा, RBI का बड़ा ऐलान
ऑनलाइन ठगे गए तो 5 दिन के भीतर रिपोर्ट करें, बैंक को रिफंड करना होगा पूरा पैसा, RBI का बड़ा ऐलान
बिजनेस
एलन मस्क के हाथ से गया 'ट्रिलियनेयर' का रिकॉर्ड, एक दिन में गंवाए 11.14 लाख करोड़; अब कितनी है दौलत?
एलन मस्क के हाथ से गया 'ट्रिलियनेयर' का रिकॉर्ड, एक दिन में गंवाए 11.14 लाख करोड़; अब कितनी है दौलत?
बिजनेस
पेंशन लेने वालों को RBI की बड़ी राहत, खाते में ज्यादा पैसा आ भी गया तो बिना बताए एक रुपया नहीं काट सकेंगे बैंक
पेंशन लेने वालों को RBI की बड़ी राहत, खाते में ज्यादा पैसा आ भी गया तो बिना बताए एक रुपया नहीं काट सकेंगे बैंक
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Scam | Investigation | Ayodhya: SIT की Report में क्या है?
Ram Mandir Donation Theft | Janhit: राम मंदिर चंदा 'चंपत' करने वाले चंपत राय हैं?
Bilauti Mahapanchayat | Bharat Tiwari Encounter: एनकाउंटर फर्जी या असली? | Bihar | Samrat Chaudhary
Ram Mandir Donation Theft | Akhilesh Yadav | Sandeep Chaudhary: राम नाम की लूट, किसने दी छूट?
Ram Mandir Donation Scam |Abp Report:1 श्रद्धालु, सिर्फ 15 रुपये दान? गले नहीं उतरी ट्रस्ट की कहानी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indian Passport Ranking: भारत का पासपोर्ट कितना मजबूत, रैकिंग में किस नंबर पर, कहां है पाकिस्तान? जानें
भारत का पासपोर्ट कितना मजबूत, रैकिंग में किस नंबर पर, कहां है पाकिस्तान? जानें
बिहार
'आधार, पासपोर्ट या वोटर ID नहीं, BJP का कार्ड...' नागरिकता के सबूत मुद्दे पर रोहिणी आचार्य का तंज
'आधार, पासपोर्ट या वोटर ID नहीं, BJP का कार्ड...' नागरिकता के सबूत मुद्दे पर रोहिणी आचार्य का तंज
इंडिया
Explained: पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं? विदेश मंत्रालय के बयान के मायने क्या, कैसे साबित होती सिटीजनशिप?
पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं? MEA के बयान के मायने क्या, कैसे साबित होती सिटीजनशिप?
इंडिया
ताश के पत्तों की तरह ढहा गोदाम, 8 की मौत... मलबे में दबी चीखों ने दहला दिया कोलकाता, PM ने किया मदद का ऐलान
ताश के पत्तों की तरह ढहा गोदाम, 8 की मौत... मलबे में दबी चीखों ने दहला दिया कोलकाता, PM ने किया मदद का ऐलान
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Advance Booking: ‘वेलकम टू द जंगल’ ने रिलीज से पहले काटा बवाल, एडवांस बुकिंग में छाप डाले करोड़ों
Welcome To The Jungle ने रिलीज से पहले काटा बवाल, एडवांस बुकिंग में छाप डाले करोड़ों
क्रिकेट
IND Vs IRE 2026: तो क्या वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल पाएंगे अपना पहला डेब्यू मैच? ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, जानिए
तो क्या वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल पाएंगे अपना पहला डेब्यू मैच? ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, जानिए
एग्रीकल्चर
अल नीनो का असर इस बार फसल को कर देगा बर्बाद? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
अल नीनो का असर इस बार फसल को कर देगा बर्बाद? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
शिक्षा
SSC CGL Last Date: एसएससी सीजीएल के फॉर्म भरने की आज अंतिम तारीख, इस वक्त बंद हो जाएगी फाइनल विंडो, जल्दी करें
SSC CGL के फॉर्म भरने की आज अंतिम तारीख, इस वक्त बंद हो जाएगी फाइनल विंडो, जल्दी करें
ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
Embed widget