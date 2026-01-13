हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसATM से कैश निकालना हुआ महंगा; इस बड़े बैंक ने बढ़ाए चार्ज, जानिए क्या हुए बदलाव

ATM से कैश निकालना हुआ महंगा; इस बड़े बैंक ने बढ़ाए चार्ज, जानिए क्या हुए बदलाव

अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के ग्राहक हैं और अक्सर दूसरे बैंकों के एटीएम से कैश निकालते हैं, तो अब आपको पहले से ज्यादा खर्च के लिए तैयार रहना होगा. आइए जानते हैं, क्या हुए बदलाव?

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 13 Jan 2026 01:09 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

SBI ATM Charges Increase: अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के ग्राहक हैं और अक्सर दूसरे बैंकों के एटीएम से कैश निकालते हैं, तो अब आपको पहले से ज्यादा खर्च के लिए तैयार रहना होगा. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने नॉन एसबीआई एटीएम से पैसे निकालने पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी की है.

जिससे बार-बार एटीएम इस्तेमाल करने वालों की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है. आइए जानते हैं, इसका आपकी जेब पर कितना असर पड़ने वाला है?

एसबीआई ने दी जानकारी

बैंक के अनुसार, एटीएम और ऑटोमेटेड डिपॉजिट कम विदड्रॉल मशीन पर लगने वाली इंटरचेंज फीस में वृद्धि हुई है. जिसके कारण बैंक ने इस सर्विस के लिए चार्ज बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इंटरचेंज फीस वह रकम होती है जो, एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक को एटीएम उपयोग के लिए दी जाती है.

सैलरी अकाउंट धारकों के लिए बदले नियम

एसबीआई की ओर से सैलरी अकाउंट रखने वाले ग्राहकों के लिए बदलाव करने का फैसला लिया गया है. अब तक जहां सैलरी अकाउंट धारकों को नॉन-एसबीआई एटीएम से अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती थी. उसे अब खत्म कर दिया गया है.

नई व्यवस्था के अनुसार, सैलरी अकाउंट धारक महीने में कुल 10 बार ही मुफ्त लेनदेन कर सकेंगे. जिसमें कैश निकालना और बैलेंस की जानकारी हासिल करना दोनों शामिल हैं. तय सीमा के बाद हर ट्रांजैक्शन पर बैंक द्वारा तय चार्ज देना होगा.

सेविंग अकाउंट वालों के लिए क्या बदला?

बैंक की ओर से सेविंग अकाउंट रखने वाले ग्राहकों के लिए फ्री ट्रांजैक्शन को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है. पहले की तरह ही वे नॉन-एसबीआई एटीएम से 5 बार फ्री ट्रांजैक्शन कर सकेंगे. हालांकि, इसके बाद एटीएम यूज करने पर चार्ज देना होगा. बैंक की ओर से चार्ज में बदलाव किया गया है.

5 बार की सीमा पूरी होने के बाद कैश निकालने पर 23 रुपये + GST देना होगा. पहले यह चार्ज 21 रुपये था. वहीं, बैलेंस चेक या मिनी स्टेटमेंट के लिए 11 रुपये + GST की रकम तय की गई है.

इन ग्राहकों को मिली राहत

बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को बैंक की ओर से राहत दी गई है. इन ग्राहकों के लिए पुराने नियम पहले की तरह ही मान्य होंगे. नई व्यवस्था के तहत इन अकाउंट धारकों से किसी तरह का नया चार्ज लेने की बात सामने नहीं आई है.  

यह भी पढ़ें: इस सरकारी कंपनी के IPO पर टूट पड़े निवेशक, GMP ने बढ़ाई मुनाफे की उम्मीद, जानें डिटेल

Published at : 13 Jan 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
SBI ATM Charges Increase SBI ATM Withdrawal Fee Hike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
बिहार
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
विश्व
'मैं जो चाहूं, वो करूं!' ट्रंप के फैसलों पर भड़का चीन, AI वीडियो जारी कर उड़ाया भयंकर मजाक
'मैं जो चाहूं, वो करूं!' ट्रंप के फैसलों पर भड़का चीन, AI वीडियो जारी कर उड़ाया भयंकर मजाक
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026-27: Mining Policy से बदलेगा India का Manufacturing Game? | Paisa Live
7 करोड़ की ज़मीन बनी 203 करोड़ | Amitabh Bachchan की Property Deal ने सबको चौंकाया | Paisa Live
Puducherry में बीच सड़क धू-धूकर जली बस, आग लगते ही मचा हड़कंप | Delhi Weather | Breaking
KGMU Dharmantaran Case : काजी ने किया खेल अब तलाश में जुटी पुलिस, मेडिकल कॉलेज ने जारी किया नोटिस
Share Market में भूचाल | 2800 अंक टूटा Sensex, Investors क्यों डर गए? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
बिहार
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
विश्व
'मैं जो चाहूं, वो करूं!' ट्रंप के फैसलों पर भड़का चीन, AI वीडियो जारी कर उड़ाया भयंकर मजाक
'मैं जो चाहूं, वो करूं!' ट्रंप के फैसलों पर भड़का चीन, AI वीडियो जारी कर उड़ाया भयंकर मजाक
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
साउथ सिनेमा
रिलीज से पहले ही यश की 'टॉक्सिक' पर आई आंच, टीजर को लेकर हुआ ये बवाल
रिलीज से पहले ही यश की 'टॉक्सिक' पर आई आंच, टीजर को लेकर हुआ ये बवाल
शिक्षा
CUET PG का फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल, फटाफट करें रजिस्ट्रेशन; यहां हैं जरूरी डिटेल्स
CUET PG का फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल, फटाफट करें रजिस्ट्रेशन; यहां हैं जरूरी डिटेल्स
हेल्थ
Health Gadgets: 2026 में जिंदगी बदल देंगे ये गैजेट्स, सेहत की दुनिया में ला देंगे क्रांति
2026 में जिंदगी बदल देंगे ये गैजेट्स, सेहत की दुनिया में ला देंगे क्रांति
यूटिलिटी
क्या बिना नॉक किए होटल रूम में नहीं घुस सकता वेटर, जानें कितनी मिलती है सजा?
क्या बिना नॉक किए होटल रूम में नहीं घुस सकता वेटर, जानें कितनी मिलती है सजा?
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget