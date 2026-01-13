इस सरकारी कंपनी के IPO पर टूट पड़े निवेशक, GMP ने बढ़ाई मुनाफे की उम्मीद, जानें डिटेल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसIpoइस सरकारी कंपनी के IPO पर टूट पड़े निवेशक, GMP ने बढ़ाई मुनाफे की उम्मीद, जानें डिटेल

निवेशकों के लिए आज भारत कोकिंग कोल के मेनबोर्ड आईपीओ में पैसा लगाने का आखिरी मौका है. ग्रे मार्केट से मिल रहे मजबूत संकेतों के चलते इस इश्यू को लेकर बाजार में खासा उत्साह देखा जा रहा है...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 13 Jan 2026 12:04 PM (IST)
Bharat Coking Coal IPO Subscription: निवेशकों के लिए आज भारत कोकिंग कोल के मेनबोर्ड आईपीओ में पैसा लगाने का आखिरी मौका है. ग्रे मार्केट से मिल रहे मजबूत संकेतों के चलते इस इश्यू को लेकर बाजार में खासा उत्साह देखा जा रहा है. सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों में भी जोरदार तेजी देखने को मिल रही है.

आईपीओ को अब तक कुल 39.48 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका है. जिसमें रिटेल निवेशकों की भागीदारी सबसे ज्यादा रही हैं. 9 जनवरी को खुले इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों प्लेटफॉर्म पर होगी. आइए जानते हैं, प्राइस बैंड से लेकर दूसरी जानकारियां.....

प्राइस बैंड और निवेश की डिटेल

आईपीओ के साइज की बात करें तो यह कुल 1,071.11 करोड़ रुपये का है. भारत कोकिंग कोल के आईपीओ में शेयरों का दाम 21 से 23 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. इस इश्यू में एक लॉट 600 शेयरों का रखा गया है. यानी रिटेल निवेशकों को कम से कम 13,800 रुपये का निवेश करना होगा. कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए प्रति शेयर 1 रुपये की छूट भी दी है.

अब तक इतना हुआ सब्सक्राइब 

सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों की बात करें तो, भारत कोकिंग कोल का आईपीओ कुल 39.48 गुना सब्सक्राइब हो चुका है. इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी रिटेल निवेशकों की रही. रिटेल निवेशकों ने आईपीओ को 29.66 गुना सब्सक्राइब किया है. वहीं क्यूआईबी कैटेगरी में 1.49 गुना और एनआईआई सेगमेंट में 119.60 गुना आवेदन मिले.

ग्रे मार्केट में शेयरों का प्रदर्शन

ग्रे मार्केट में कंपनी शेयरों का प्रदर्शन अच्छा हैं. इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के मुताबिक, शेयर 10.60 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे थे. यानी शेयर 46.09 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन की ओर इशारा कर रहे हैं.   

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 13 Jan 2026 12:00 PM (IST)
Bharat Coking Coal IPO Bharat Coking Coal IPO Subscription
