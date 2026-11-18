Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom विदेशों में 60 दिन वेतन, अनुभव पर अतिरिक्त भुगतान.

दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 60,000 कर्मचारियों को बायआउट (स्वैच्छिक निकास) का विकल्प देकर सबको चौंका दिया है. कंपनी के उठाए इस कदम ने टेक इंडस्ट्री में नई बहस छेड़ दी है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तेज रफ्तार ने टेक दुनिया के काम करने के तरीकों को बदलना शुरू कर दिया है.

कंपनी के सीईओ सत्या नडेला ने अब इस पर अपनी बात रखी है. उन्होंने साफ कर दिया है कि एआई (AI) के इस दौर में वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आगे भी सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा. आइए जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इस बड़े लेवल पर कर्मचारियों को यह ऑफर क्यों दे रहा है और इसके पीछे कंपनी के बॉस क्या सोच रहे हैं?

कर्मचारियों को क्या मिलेगा फायदा?

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 'स्वैच्छिक निकास प्रस्ताव' (Voluntary Exit Offer) यानी बायआउट के तहत नौकरी छोड़ने का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को आकर्षक वित्तीय पैकेज (Severance Pay), स्टॉक वेस्टिंग, हेल्थ इंश्योरेंस और करियर ट्रांजिशन सहायता देने की पेशकश की है, जो भारत और विदेशों के अलग-अलग है.

भारत में कर्मचारियों को कंपनी में काम किए गए प्रत्येक पूरे वर्ष के बदले एक महीने की बेसिक सैलरी मिलेगी. यानी कि आपने माइक्रोसॉफ्ट में जितने भी साल काम किया है, उतने ही महीनों की आपकी 'बेसिक सैलरी' आपको एकमुश्त मिलेगी.

वहीं, अमेरिका व अन्य देशों में 60 दिनों के नियमित वेतन के साथ अनुभव और ग्रेड के आधार पर अधिकतम 39 हफ्तों तक का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा. यानी कि पहले सभी को 2 महीने (60 दिन) की पूरी सैलरी मिलेगी. इसके अलावा, कर्मचारी कंपनी में जितने साल से काम कर रहा है और वह किस पोस्ट पर है, उस हिसाब से कुछ हफ्तों का अतिरिक्त वेतन मिलेगा. यह अतिरिक्त पैसा बढ़ते-बढ़ते अधिकतम 39 हफ्तों (लगभग 9 महीने) की सैलरी तक जा सकता है.

कुल मिलाकर भारत में 'प्रति वर्ष 1 महीने की बेसिक सैलरी' का सीधा फॉर्मूला है, जबकि अमेरिका व अन्य देशों में '60 दिन की सैलरी + अनुभव के आधार पर बोनस हफ्ते (अधिकतम 39 हफ्ते)' का फॉर्मूला लागू होगा.

क्यों कंपनी दे रही है बायआउट पैकेज?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस दौर में कंपनी के काम करने का तरीका बदल रहा है. इस हिसाब से टीमों का स्ट्रक्चर भी बदल रहा है, स्किल्स में भी बदलाव की जरूरत आन पड़ी है. सीईओ सत्या नडेला के मुताबिक, कंपनी जबरन छंटनी करने के बजाय कर्मचारियों को खुद यह फैसला लेने की आजादी (Career Agency) देना चाहती है कि वे इस बदलाव के साथ ढलना चाहते हैं या एक सम्मानजनक पैकेज के साथ बाहर नई राह चुनना चाहते हैं.

जैसा कि पहले ही बताया गया कि एआई (AI) की वजह से कंपनी में काम करने के तरीके और जरूरतें बदल रही हैं. ऐसे में कर्मचारियों के लिए जरूरी है कि वे नई तकनीकें सीखें, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें और कंपनी के नए माहौल या दूसरी टीमों में काम करने के लिए तैयार रहें, जिन्हें इन बातों से कोई दिक्कत नहीं है वे माइक्रोसॉफ्ट में बने रह सकते हैं. वहीं, जो कर्मचारी इस बदलाव के साथ ढलना नहीं चाह रहे हैं, वे बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ सकते हैं. इसके बदले कंपनी उन्हें अच्छा-खासा पैसा (बायआउट पैकेज) देगी ताकि नई नौकरी मिलने तक उन्हें आर्थिक परेशानी न हो.

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