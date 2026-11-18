आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई है. सेंसेक्स 700 से ज्यादा अंक गिरकर 81,814 पर आ गया और निफ्टी 200 से ज्यादा अंक गिरकर 25,200 के नीचे चला गया. इस बड़ी गिरावट से निवेशकों के करीब 5 लाख करोड़ रुपये डूब गए हैं.

पिछले कुछ दिनों की तेज तेजी के बाद अब लोग मुनाफा निकाल रहे हैं, इसलिए बाजार में ब्रेक लगा है. एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी बाजार थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है.



शेयर बाजार में गिरावट के पीछे 4 बड़ी वजहें..

पहला- विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली

दूसरा- ग्लोबल मार्केट में कमजोरी और अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर चिंता

तीसरा- कुछ बड़ी कंपनियों के नतीजे उम्मीद से कमजोर आना

चौथा- रुपये की कमजोरी और महंगाई का डर

बता दें कि BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मूल्य घटकर 5.06 लाख करोड़ रुपये से नीचे आ गया है. NSE पर 2,555 शेयर गिर गए, जबकि सिर्फ 909 शेयर बढ़े. यानी गिरने वालों की संख्या बढ़ने वालों से करीब 3 गुना ज्यादा थी.

Titan सबसे ज्यादा गिरा

सेंसेक्स में Titan का शेयर 4% से ज्यादा गिरा. वहीं, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, टीसीएस, इंफोसिस और एम एंड एम करीब 2% गिरे. निफ्टी मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर 3% तक टूटे हैं. ऑटो और आईटी सेक्टर भी 1% से ज्यादा गिरे, लेकिन फार्मा सेक्टर हल्की बढ़त में रहा.

SEBI के नए नियम का डर

दरअसल सेबी उधार लेकर शेयर खरीदने वाली सुविधा MTF पर सीमा लगाने पर विचार कर रहा है. इसमें ब्रोकर निवेशक के पैसे का 4 गुना तक उधार देते हैं. इस खबर से ब्रोकरेज शेयरों में गिरावट आई.

बता दें कि अमेरिका ने ईरान के IRGC मिसाइल ठिकाने पर हमला किया है. अब होर्मुज में तनाव से दुनिया भर के बाजारों में डर फैल गया है. अमेरिकी केंद्रीय बैंक Fed अगले साल वसंत तक कई बार ब्याज दर बढ़ा सकता है. इससे महंगाई और विदेशी निवेश पर असर पड़ने का डर है.

गौरतलब है कि नवंबर में अब तक सेंसेक्स-निफ्टी 11% तक चढ़ चुके थे, इसलिए कई निवेशकों ने मुनाफा कमाने के लिए शेयर बेच दिए, जिससे बाजार गिर गया. हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि छोटी गिरावट आ सकती है, लेकिन गिरावट पर खरीदारी हो सकती है.

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