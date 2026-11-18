सोना और चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए नवंबर का महीना राहत लेकर आया है. पिछले कुछ दिनों से दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. चांदी तो करीब 13 दिनों में 25,000 रुपए तक सस्ती हो चुकी है, जबकि सोने के भाव में भी लगभग 6 फीसदी की गिरावट आ गई है. बुधवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना लगातार छठे कारोबारी सत्र में सस्ता हुआ है. वहीं चांदी की कीमत एक साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है.

ऐसे में अब सवाल है कि क्या दिसंबर में सोना-चांदी और सस्ता हो सकता है? क्या शादी या निवेश के लिए खरीदारी करने वालों को अभी इंतजार करना चाहिए? आइये यहां से समझते हैं.

13 दिनों में कितनी गिरी चांदी?

चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में बड़ी गिरावट आई है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली में चांदी 9,500 रुपए यानी 5.3 फीसदी टूटकर 1,69,500 रुपए प्रति किलो पर आ गई. इससे पिछले कारोबारी सत्र में इसका भाव 1,79,000 रुपए प्रति किलो था.

5 नवंबर से अब तक आठ कारोबारी सत्रों में चांदी करीब 25,000 रुपए यानी 13 फीसदी सस्ती हो चुकी है. पिछले साल 13 नवंबर को भी चांदी इसी के आसपास 1,69,000 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी.

सोने की कीमत में कितनी गिरावट?

चांदी के साथ सोने की चमक भी फीकी पड़ रही है. बुधवार को 99.9 फीसदी शुद्धता वाला सोना 1,400 रुपए गिरकर 1,38,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया. मंगलवार को इसका भाव 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था. 9 नवंबर से अब तक सोने की कीमत 8,300 रुपए यानी करीब 6 फीसदी गिर चुकी है.

दिसंबर में और सस्ता होगा सोना-चांदी?

मिराए एसेट शेयरखान के जिंस प्रमुख प्रवीण सिंह के मुताबिक दिसंबर में भी सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाने का संकेत देता है और डॉलर मजबूत बना रहता है तो कीमती धातुओं पर दबाव और बढ़ सकता है. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दिसंबर में सोना-चांदी लगातार सस्ते ही हों. अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ती है, डॉलर कमजोर होता है या निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ लौटते हैं तो कीमतों में फिर तेजी भी आ सकती है.

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