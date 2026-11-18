आजकल किचन में खाना बनाने और खाना गर्म करने के लिए कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान आ गए हैं. इनमें एयर फ्रायर, OTG और माइक्रोवेव सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं. तीनों का काम थोड़ा अलग है लेकिन खरीदारी के समय लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन सा लेना चाहिए.

किसी में कम तेल में फ्रेंच फ्राइज और स्नैक्स बन जाते हैं, तो कोई केक और पिज्जा बनाने के काम आता है. वहीं, माइक्रोवेव खाना गर्म करने और पकाने में मदद करता है. अगर आप भी इनमें से कोई एक खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इनकी कीमत, फीचर्स और मिलने वाले डिस्काउंट का अंतर समझ लीजिए.

किसकी कीमत कितनी है?

नवंबर 2026 में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म और प्राइस ट्रैकर्स पर लिस्टिंग के मुताबिक, एयर फ्रायर की शुरुआती कीमत करीब 2,500 से 3,000 रुपए के आसपास है. वहीं, छोटे OTG भी करीब 1,700 से 2,000 रुपए में मिल सकते हैं. माइक्रोवेव की बात करें तो इसका सोलो मॉडल आमतौर पर 7,000 रुपए के आसपास से शुरू होता है.

इलेक्ट्रॉनिक सामान शुरुआती कीमत इस्तेमाल एयर फ्रायर 2,500-3,000 रुपए कम तेल में स्नैक्स, फ्राइज, रोस्टिंग ओटीजी 1,700-2,000 रुपए केक, पिज्जा, बेकिंग और ग्रिलिंग सोलो माइक्रोवेव 7,000 रुपए खाना गर्म करना और डीफ्रॉस्ट करना कॉन्वेक्शन माइक्रोवेव 11,000-12,000 रुपए खाना गर्म करना, बेकिंग और ग्रिलिंग

Air Fryer पर कितना डिस्काउंट?

अगर आपका बजट कम है और आप कम तेल में खाना बनाना चाहते हैं तो एयर फ्रायर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. इसमें गर्म हवा की मदद से खाना पकाया जाता है. इससे फ्रेंच फ्राइज, पनीर टिक्का, नगेट्स और दूसरी चीजें कम तेल में बनाई जा सकती हैं.

नवंबर में Pigeon का 4.2 लीटर एयर फ्रायर 2,799 रुपए में मिल रहा है, जबकि इसकी लिस्टेड कीमत 5,995 रुपए है. वहीं, Philips का 4.2 लीटर एयर फ्रायर करीब 4,699 रुपए में मिल रहा है, जिसकी लिस्टेड कीमत 5,995 रुपए है. कुछ दूसरे ब्रांड के मॉडल भी 3,000 से 5,000 रुपए के बीच मिल रहे हैं.

OTG है कितना सस्ता?

OTG यानी Oven Toaster Griller उन लोगों के लिए सही है जिन्हें घर पर केक, कुकीज, पिज्जा, टोस्ट और ग्रिल्ड डिश बनाना पसंद है. इसमें ऊपर और नीचे लगे हीटिंग एलिमेंट से खाना पकता है. 9 से 12 लीटर वाले छोटे OTG 1,700 से 2,500 रुपए के आसपास मिल सकते हैं. कुछ ऑनलाइन लिस्टिंग में 25 लीटर के iBELL OTG की कीमत 4,450 रुपए है.

माइक्रोवेव में कितना खर्च होगा?

माइक्रोवेव का इस्तेमाल ज्यादातर घरों में खाना गर्म करने, दूध गर्म करने और जमी हुई चीजों को डीफ्रॉस्ट करने के लिए किया जाता है. अगर आपको भी बस यही काम करना है तो सोलो माइक्रोवेव लें. इसकी कीमत 7,000 रुपए से शुरू होती है.

वहीं, अगर आप माइक्रोवेव में केक, पिज्जा और दूसरी चीजें भी बनाना चाहते हैं तो कन्वेक्शन माइक्रोवेव खरीदें. इसमें बेकिंग और ग्रिलिंग भी मिलती है. ऐसे मॉडल की शुरुआती ही 11,000 से 12,000 रुपए से होती है.

किस पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट?

डिस्काउंट के मामले में एयर फ्रायर और OTG दोनों में अच्छे ऑफर दिखाई दे रहे हैं. कुछ एयर फ्रायर की लिस्टेड कीमत पर 40 से 60 फीसदी तक की छूट है. वहीं, कुछ OTG मॉडल पर भी 50 फीसदी से ज्यादा का डिस्काउंट दिख सकता है. माइक्रोवेव पर भी बैंक ऑफर, कूपन और एक्सचेंज से बचत हो सकती है.

आपके लिए कौन-सा सही रहेगा?

अगर आपका बजट 3,000 से 5,000 रुपए है और आप कम तेल में स्नैक्स बनाना चाहते हैं तो एयर फ्रायर बेस्ट है. अगर बेकिंग, केक और पिज्जा बनाना है तो OTG आपके ज्यादा काम आएगा. वहीं, घर में रोज खाना गर्म करने और डीफ्रॉस्ट करने की जरूरत पड़ती है तो सोलो माइक्रोवेव खरीदें.

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