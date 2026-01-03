लखनऊ से लेकर कानपुर तक... आज यूपी में नहीं खुलेंगे बैंक, जानें किसलिए 3 जनवरी की दी गई छुट्टी

Bank Holiday: हमारे देश में बैंक नेशनल और रीजनल छुट्टियों के आधार पर बंद रहते हैं. नेशनल हॉलिडे पर देशभर में बैंक बंद रहते हैं, लेकिन रीजनल हॉलिडे राज्यों के हिसाब से अलग-अलग होती हैं. कई बार हफ्तेभर की भागादौड़ी के बीच लोग बैंक से जुड़े जरूरी कामों को शनिवार के लिए टाल देते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि भारत में बैंक रविवार के अलावा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बंद रहते हैं. जहां तक रही आज की बात, तो आज महीने का पहला शनिवार है, तो आज बैंक सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी दूसरे राज्यों में खुले रहेंगे.

क्यों यूपी में बैंक बंद हैं आज?

दरअसल, उत्तर प्रदेश में आज बैंक हजरत अली के जन्मदिन के मौके पर बंद रहेंगे. ऐसे में अगर आप भी यूपी के रहने वाले हैं और किसी जरूरी काम को निपटाने बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं, तो उसे आज के लिए टाल दें. इसके अलावा, बैंक स्वामी विवेकानंद की जयंती, मकर संक्रांति/माघ बिहू, उत्तरायण पुण्यकाल/पोंगल/माघे संक्रांति/मकर संक्रांति, तिरुवल्लुवर दिवस, उझावर थिरुनाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन/सरस्वती पूजा, वीर सुरेंद्र साई जयंती/बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस जैसे मौकों पर बंद रहेंगे, लेकिन इनकी छुट्टियों राज्यों के आधार पर अलग-अलग होंगी.

