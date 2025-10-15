हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेससहारा इंडिया निवेशकों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान, जानें कैसे मिलेगा ऑनलाइन क्लेम

सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, केंद्र सरकार की ओर से निवेशकों को रिफंड दिया जा रहा है. जानें कैसे करें इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 15 Oct 2025 06:06 PM (IST)
Sahara India refund news 2025: सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, केंद्र सरकार की ओर से निवेशकों को रिफंड दिया जा रहा है. सरकार सहारा ग्रुप के 4 को ऑपरेटिव सोसाइटी में जमा निवेशकों के पैसे लौटा रही है.

केंद्र सरकार सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (लखनऊ), सहारायण यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड (लखनऊ), हमारा इंडिया क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (कोलकाता) और स्टार्स मल्टीपर्पज को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के निवेशक अपना पैसा निकाल सकते है. 

कैसे करें अपने पैसों को क्लेम?

निवेशकों को सबसे पहले सीआरसीएस की वेबसाइट पर जाना होता है. सीआरसीएस की आधिकारिक वेबसाइट https://mocrefund.crcs.gov.in/depositor/ पर जाकर होम पेज में दिख रहे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें. इसके बाद आपको आधार लिंक मोबाइल नंबर और आधार नंबर भरने को कहा जाएगा. कैप्चा कोड भरने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करें. आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे आप वेरिफाई करेंगे. 

इसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा. यदि आपको आधार लिंक नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपना आधार लिंक करना होगा. रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डिपोजिटर लॉगइन का विकल्प चुनना होगा. इसके बाद आधार के लास्ट 4 डिजिट, मोबाइल नंबर और कैप्चा भरने के बाद ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा. लॉग इन पेज पर आपसे संबंधित जानकारी जैसे कि आपका नाम, पता, आधार नंबर स्वयं से भरा हुआ आएगा.

इसके बाद क्लेम फॉर्म में जाकर सोसाइटी के नाम का चयन करें. साथ ही जमा राशि, पासबुक और सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करें. अगर आपने अपना पैसा चारों सोसाइटियों में निवेश किया था तो, आपको अलग-अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है. आप चारों सोसाइटी के लिए क्लेम एक ही फॉर्म से कर सकते हैं. 

क्या है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल? 

सीआरसीएस (केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज) सहारा रिफंड पोर्टल भारत सरकार के द्वारा शुरु की गई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं. जिसे सहारा में निवेश किए गए उन जमाकर्ताओं के लिए बनाया गया है, जिनकी जमा राशि की अवधि पूरी हो गई है. इस पोर्टल की सहायता से, निवेशक अपना रिफंड प्राप्त कर सकते है. भारत सरकार के इस पोर्टल से कई लोगों को अपना पैसा वापस मिला है. सरकार ने सीआरसीएस पोर्टल को पूरी तरह से ऑनलाइन इस्तेमाल के लिए बनाया है. जिससे निवेशकों को ऑफिस और एजेंटों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते है.

Published at : 15 Oct 2025 06:04 PM (IST)
