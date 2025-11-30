FD से भी ज्यादा कमाई! इन 4 सुरक्षित निवेश विकल्पों से मिल सकता है दमदार ब्याज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Safe Investment Options India: भारतीय निवेशक पैसों की बचत के साथ-साथ इसके निवेश को लेकर भी बहुत सतर्क रहते हैं. ज्यादातर निवेशक बेहतर रिटर्न देने वाले और सुरक्षित निवेश विकल्पों को पसंद करते हैं. जिनमें उनका पैसा सुरक्षित रहे और समय के साथ अच्छा रिटर्न भी दें.

अगर आपके पास एकमुश्त राशि हैं और आप फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही किसी सुरक्षित निवेश ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं तो, ये कुछ विकल्प आपके काम आ सकते हैं. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ निवेश विकल्पों के बारे में.....

पब्लिक प्रोविडेंट फंड

PPF एक लंबी अवधि की सुरक्षित निवेश योजना है, जिसकी मैच्योरिटी 15 साल की होती है. निवेशकों को इस पर लगभग 7.1 फीसदी का ब्याज मिलता हैं. साथ ही ब्याज व मैच्योरिटी अमाउंट दोनों ही पूरी तरह टैक्स फ्री होते हैं.

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना

यह योजना 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए खास तौर पर बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं. इसमें लगभग 8.2 प्रतिशत ब्याज मिलता है और अवधि 5 साल की होती है. निवेशक इस अवधि को आगे भी बढ़ा सकते हैं. साथ ही उन्हें टैक्स छूट का लाभ भी मिलता हैं.

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट

यह योजना फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही होती है, बस इसमें ब्याज दर आमतौर पर थोड़ी ज्यादा मिलता है. इसकी अवधि 1, 2, 3 और 5 साल तक होती है. खास बात यह है कि, 5 साल वाले विकल्प पर टैक्स छूट भी मिलती है.

सुकन्या समृद्धि योजना

यह योजना खास तौर पर बेटियों के लिए बनाई गई है और इसमें करीब 8.2 प्रतिशत का ब्याज मिलता है. स्कीम मैच्योरिटी की अवधि 21 साल की होती है. साथ ही निवेश पर टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है.

