सबसे निचले स्तर पर गिरने के बाद तेजी से उठा रुपया, करेंसी की रिंग में डॉलर को मिला ‘धोबी पछाड़’

Dollar vs Rupee: भारतीय रुपये में हालिया तेज़ गिरावट ने नई चिंताएं पैदा कर दी हैं. अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर लंबे समय से चल रही बातचीत और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते की उम्मीदों के बावजूद गुरुवार को रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुँच गया. हालांकि, उसी दिन इसमें तेज़ रिकवरी भी देखने को मिली और रुपया 9 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अपने ऑल टाइम लो से उबरता दिखा. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यह 9 पैसे मजबूत होकर 91.90 के स्तर पर पहुँच गया.

रुपये में मजबूती

विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, रुपये में आई यह तेजी मजबूत डॉलर और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की निकासी के कारण सीमित रही. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 91.89 पर खुला और शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले 91.87 तक मजबूत होने के बाद 91.90 पर कारोबार करता दिखा.

इस तरह, रुपये ने अपने पिछले बंद भाव की तुलना में 9 पैसे की बढ़त दर्ज की. इससे पहले गुरुवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 91.99 के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ था.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

चॉइस वेल्थ के रिसर्च एंड प्रोडक्ट चीफ अक्षत गर्ग की मानें तो डॉलर की लगातार मजबूती, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और विदेशी निवेशकों की निकासी ने मिलकर उभरते बाजारों की मुद्राओं पर दबाव बनाए रखा है, और भारतीय रुपया भी इससे अछूता नहीं है.

उन्होंने आगे कहा कि आयातकों की महीने के अंत में बढ़ी हुई डॉलर मांग और एहतियाती हेजिंग ने रुपये पर दबाव को और बढ़ा दिया है. हालांकि, रिज़र्व बैंक के पास अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं, लेकिन अव्यवस्थित बाजार स्थितियां न बनने तक किसी विशेष स्तर का आक्रामक रूप से बचाव किए जाने की संभावना कम है.

शेयर बाजार और वैश्विक संकेत

इससे पहले 23 जनवरी को भी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92 के स्तर तक फिसलकर अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था. इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ 96.48 पर बना हुआ था.

वैश्विक तेल बाजार की बात करें तो ब्रेंट क्रूड वायदा कीमतों में 1.50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह 69.62 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा.

