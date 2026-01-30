सोने-चांदी के दाम में बड़ी गिरावट, 8000-15000 तक फिसला भाव; आपके शहर में अभी कितनी है कीमत?

Gold-Silver Rate Today: लगातार बढ़ रही कीमतों के बीच आज जाकर सोने-चांदी की कीमतों पर ब्रेक लगा है. आज 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत में करीब 8000 रुपये की गिरावट देखी जा रही है. कल 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,78,850 रुपये था, जो आज 1,70,620 रुपये है. यानी कि इसमें 8230 रुपये की कमी आई है.

इसी तरह से 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत कल 1,63,950 रुपये थी, जो आज 7550 कम होकर 1,56,400 रुपये पर आ गई है. 18 कैरेट सोने की कीमतें भी इस दौरान गिरी हैं. 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत आज 1,27,970 रुपये है, जो कल 1,34,140 रुपये थी. यानी कि इसमें सीधे-सीधे 6170 रुपये की गिरावट आई है.

चांदी की भी कम हुई कीमत

सोने की ही तरह आज चांदी का भी भाव कम हुआ है. 1 किलो चांदी की कीमत आज 15000 रुपये कम हुई है. कल चांदी की कीमत प्रति किलोग्राम के हिसाब से 4,10,000 रुपये पर पहुंच गई थी, जो आज 3,95,000 रुपये है. इसी तरह से 1 ग्राम चांदी की कीमत 15 रुपये की गिरावट के साथ आज 395 रुपये है.

इन शहरों में सोने का ताजा भाव

मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, नागपुर, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनत, मैसूर जैसे शहरों में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 17,062 रुपये प्रति ग्राम है. वहीं, इन शहरों में आज 22 और 18 कैरेट सोने का भाव क्रमश: 15,640 और 12,797 रुपये प्रति ग्राम है.

दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, अयोध्या में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 17,077 रुपये प्रति ग्राम है. इसी तरह से 22 और 18 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम के हिसाब से कम होकर अभी क्रमश: 15,655 रुपये और 12,812 रुपये है.

चेन्नई, मदुरै जैसे कई दक्षिण भारतीय शहरों में आज 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 17,673 रुपये प्रति ग्राम के दर पर बिक रहा है. यहां 22 कैरेट सोने की कीमत आज 16,200 और 18 कैरेट सोने की कीमत 13,500 रुपये प्रति ग्राम है.

चांदी की लेटेस्ट कीमत

दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, वडोदरा, जयपुर, लखनऊ, पटना, सूरत, चंडीगढ़ जैसे कई शहरों में आज 1 किलो चांदी की कीमत 3,95,000 रुपये है. इस हिसाब से यहां 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,950 रुपये और 100 ग्राम चांदी की कीमत 39,500 रुपये है. राजकोट, नासिक, अयोध्या में भी आज चांदी की यही कीमत है.

चेन्नई, हैदराबाद, केरल, मदुरै, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, कटक, विशाखापत्तनम में आज चांदी की कीमत 4,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. इन शहरों में 10 और 100 ग्राम चांदी की कीमत आज क्रमश: 4,150 रुपये और 41,500 रुपये है.

