आज से लागू होंगे कई जरूरी बदलाव, जानें क्या होगा रसोई से मोबाइल गेमिंग पर असर

Rules Change from May 1: मई की पहली तारीख से देश में कई जरूरी बदलाव लागू होने वाले हैं. इनमें सबसे सीधा असर आपके घर की रसोई, सफर और मोबाइल गेमिंग पर पड़ेगा.

LPG सिलेंडर

हर महीने की तरह 1 मई को तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए दाम जारी कर सकती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें जिस तरफ जाएंगी उसी हिसाब से दाम तय होंगे. इसके अलावा डिलीवरी सिस्टम में भी बदलाव की तैयारी है. OTP बेस्ड डिलीवरी कन्फर्मेशन और eKYC को स्थायी रूप से लागू किया जा सकता है.

ATF यानी हवाई ईंधन

1 मई को एयर टर्बाइन फ्यूल के नए रेट भी जारी हो सकते हैं. पिछले कुछ महीनों से पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें उथल-पुथल में हैं. अगर ATF महंगा हुआ तो एयरलाइंस एक बार फिर हवाई किराया बढ़ा सकती हैं.

पेट्रोल-डीजल

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं लेकिन वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए इन पर भी नजर रखनी होगी. सरकार किसी भी वक्त दाम रिवाइज कर सकती है.

ऑनलाइन गेमिंग पर नई लगाम

Online Gaming Rules 2026 के तहत सरकार ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी OGAI का गठन करेगी. अब गेम्स को तीन कैटेगरी में बांटा जाएगा, पैसे वाले गेम, सोशल गेम और ई-स्पोर्ट्स.

जिन गेम्स में रियल मनी लगती है उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. बच्चों की सुरक्षा के लिए टाइम लिमिट, एज वेरिफिकेशन और पैरेंटल कंट्रोल भी जरूरी किया जाएगा.

NOTE - LPG और ATF के नए दाम 1 मई की सुबह ऑफिशियल घोषणा के बाद ही कन्फर्म होंगे.

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