अब भारत में बनकर तैयार होंगे Rolls Royace के पर्ल 10X इंजनों के लिए फैन ब्लेड्स, Bharat Forge के साथ हुई डील

अब भारत में बनकर तैयार होंगे Rolls Royace के पर्ल 10X इंजनों के लिए फैन ब्लेड्स, Bharat Forge के साथ हुई डील

Rolls Royace-Bharat Forge Partnership: इस डील से दोनों देशों के बीच भी आपसी सहयोग मजबूत होगा और एयरोस्पेस कॉम्पोनेंट्स के बेहतर सप्लायर के रूप में भी भारत फोर्ज की पोजीशन मजबूत होगी.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 17 Oct 2025 12:03 PM (IST)
Preferred Sources

Rolls Royace-Bharat Forge Partnership: एयरोस्पेस सेक्टर की दिग्गज कंपनी रोल्स रॉयस (Rolls Royace) ने अपने  पर्ल 700 और पर्ल 10X इंजन के लिए फैन ब्लेड की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड (Bharat Forge) के साथ एक समझौते किया है. इसके तहत बॉम्बार्डियर ग्लोबल 5500/6500 जेट, गल्फस्ट्रीम G700/G800 और डसॉल्ट फाल्कन 10X जैसे बिजनेस जेट के लिए हाई परफॉर्मेंस टर्बोफैन इंजन में इस्तेमाल होने वाले फैन ब्लेड भारत में बनाए जाएंगे.

यह समझौता रोल्स रॉयस की 2030 तक भारत में अपनी सप्लाईचेन की सोर्सिंग को दोगुना करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. साथ ही यह भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज पर कंपनी के भरोसे को दर्शाता है.

बर्लिन में साइन हुई डील 

बर्लिन के पास रोल्स रॉयस के डाहलेविट्ज फेसिलिटी में इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया गया. इससे न केवल दोनों कंपनियों, बल्कि दोनों देशों के बीच भी आपसी सहयोग मजबूत होगा और एयरोस्पेस कॉम्पोनेंट्स के बेहतर सप्लायर के रूप में भी भारत फोर्ज की पोजीशन मजबूत होगी.

मजबूत होगी ग्लोबल सप्लाई चेन 

पार्टनरशिप पर बात करते हुए रोल्स रॉयस इंडिया के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट (ट्रांसफॉर्मेशन) शशि मुकुंदन ने कहा, ''रोल्स-रॉयस को 'मेक इन इंडिया' विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में भारत फोर्ज के साथ अपनी पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर खुशी है. यह नया कॉन्ट्रैक्ट भारत में वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और ग्लोबल सप्लाई चेन इकोसिस्टम के लिए बेहद ही मॉर्डन एयरोस्पेस कॉम्पोनेंट्स की सप्लाई के साझा दृष्टिकोण को भी दर्शाता है.'' 

भारत फोर्ज लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्ट अमित कल्याणी ने कहा, "रोल्स-रॉयस के साथ आगे बढ़ाई गई यह पार्टनरशिप इंजीनियरिंग में बेहतरी और लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है. हमें पर्ल इंजन फैमिली को सपोर्ट करने का गर्व है, जो हाई परफॉर्मेंस एविएशन के फ्यूचर का  प्रतिनिधित्व करता है." रोल्स रॉयस और भारत फोर्ज ने पहली बार 2020 में साथ में मिलकर काम करना शुरू किया. इस दौरान Pearl 700 के पार्ट्स की सोर्सिंग की गई. 2024 में पहले जीरो-डिफेक्ट फैन ब्लेड की सप्लाई की गई. नए साइन हुए कॉन्ट्रैक्ट में पर्ल 10X इंजन को शामिल किया गया.

क्या है पर्ल 10X?

पर्ल 10X कुछ सबसे बड़े, सबसे तेज और सबसे लंबी दूरी तय करने वाले बिजनेस जेट विमानों को शक्ति प्रदान करता है. पर्ल 10X इंजन में एडवांस2 इंजन कोर है, जो बिजनेस एविएशन सेक्टर में सबसे बेहतर कोर है और एक हाई परफॉर्मेंस लो-प्रेशर सिस्टम के साथ मिलकर 18,000 पाउंड से अधिक का उत्कृष्ट थ्रस्ट प्रदान करता है. भारत में रोल्स-रॉयस की विरासत 90 वर्षों से चली आ रही है.

Published at : 17 Oct 2025 12:03 PM (IST)
