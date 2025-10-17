हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो न कहना... आसमान छूती कीमत के बीच धड़ल्ले से सोना खरीद रहे लोग, सामने आया सच

आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो न कहना... आसमान छूती कीमत के बीच धड़ल्ले से सोना खरीद रहे लोग, सामने आया सच

Gold Demand Surge:  टाइटन के ज्वेलरी डिवीजन के हेड अजय चावला ने बताया कि रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचने के बाद भी सोने की डिमांड में कोई कमी नहीं आई है. लोग धड़ल्ले से सोने की खरीदारी कर रहे हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 17 Oct 2025 10:53 AM (IST)
Preferred Sources

Gold Demand Surge: फेस्टिव सीजन अपने पूरे शबाब पर है. मार्केट सज-धज गई हैं, दुकानें लग गई हैं, लोगों की भीड़ लगने लगी है. लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं. वैसे तो धनतेरस या दिवाली के मौके पर सोने या चांदी के गहने, सिक्के वगैरह खरीदने का चलन है, लेकिन कीमत में तेजी के बीच लोग इससे दूरी बना रहे हैं.

हालांकि, यह गलतफहमी उस वक्त दूर हो गई, जब टाइटन के ज्वेलरी डिवीजन के हेड अजय चावला ने सच का खुलासा किया. सोना इस वक्त 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बावजूद इसके सोने की डिमांड में कोई कमी नहीं आई है. लोग धड़ल्ले से सोने की खरीदारी कर रहे हैं.

ऐसे सामने आई सच्चाई

NDTV Profit ने अजय चावला के हवाले से कहा, फेस्टिव सीजन के शुरू होने के बाद से बिक्री में तेजी आई है. नवरात्रि तक हमने देखा कि बहुत से ग्राहक खरीदारी से दूरी बना रहे हैं इसलिए बिक्री में कोई खास तेजी नहीं आई. हालांकि, अब धनतेरस और दिवाली के आने तक लोग फिर से खरीदारी की ओर आकर्षित हो रहे हैं. लोग पहले सोने की कीमत में गिरावट आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब लोगों को एहसास हो गया कि कीमतें या तो स्थिर रहेंगी या बढ़ेंगी. 

कीमत को लेकर अब लोग नहीं कंफ्यूज्ड 

पिछले साल इस दौरान 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 78,610 प्रति 10 ग्राम थी. अजय चावला ने जोर देकर कहा, "कीमत बढ़ने या घटने को लेकर अब तक जो लोग दुविधा में थे वे भी अब वापस आने लगे हैं. लोगों का रूझान साफ तौर पर वापस आ गया है. फेस्टिव सीजन में सोने के रिकॉर्ड हाई के बीच सोने की खरीदारी को लेकर अजय ने कहा, हम खासतौर पर डिमांड सोने के सिक्कों और बार में देख रहे हैं- शायद निवेश या FOMO की वजह से. लोग सोच रहे हैं कि सोने की कीमतें और बढ़ेंगी.''

मौजूदा रुझान बताते हैं कि आसमान छूती कीमतों ने मांग को कम नहीं किया है, बल्कि फियर ऑफ मिसिंग आउट (FOMO) को बढ़ावा दिया है. ज्वेलरी शॉप पर गोल्ड बार खत्म हो जाने की अटकलों के बीच अजय चावला ने कहा, देश में सोने की कमी है. हमने इसके लिए पर्याप्त योजना बनाई है, लेकिन अगर सिक्के खत्म हो जाएं तो मुझे हैरानी नहीं होगी. ग्राहकों में चिंता है कि सोने की कमी हो सकती है. 

 

ये भी पढ़ें:

मुहूर्त ट्रेडिंग पर ये स्टॉक्स खोल सकते हैं बंद किस्मत का ताला, सही लगा दांव तो 1 घंटे में बटोर लेंगे खूब पैसा 

Published at : 17 Oct 2025 10:53 AM (IST)
Tags :
Gold Gold Rate Gold Demand Surge Gold 10 Gram Rate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
स्पोर्ट्स
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
Advertisement

वीडियोज

नामांकन के अंतिम दिन महागठबंधन में बनी सहमति!
Maithili Thakur आज अलीनगर विधानसभा सीट से करेंगी नामांकन
अयोध्या में इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनेगा पुष्पक विमान
Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
स्पोर्ट्स
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
बॉलीवुड
30 की उम्र में इस एक्ट्रेस ने कराया था अबॉर्शन, अब बोलीं- 'भयंकर ब्लीडिंग होती थी, चिड़चिड़ापन भी....'
30 की उम्र में इस एक्ट्रेस ने कराया था अबॉर्शन, अब बोलीं- 'भयंकर ब्लीडिंग होती थी....'
जनरल नॉलेज
कौन थे प्रेमानंद महाराज के गुरु, जिनके बारे में इंटरनेट पर खोज रहे लोग?
कौन थे प्रेमानंद महाराज के गुरु, जिनके बारे में इंटरनेट पर खोज रहे लोग?
यूटिलिटी
क्या दिवाली से पहले जारी होगी पीएम किसान की 21वीं किस्त? जान लें किस्त को लेकर लेटेस्ट अपडेट
क्या दिवाली से पहले जारी होगी पीएम किसान की 21वीं किस्त? जान लें किस्त को लेकर लेटेस्ट अपडेट
ऑटो
नए अवतार में जल्द आ रही है Hyundai Exter Facelift, नेक्स्ट-जेन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ होगी लॉन्च
नए अवतार में जल्द आ रही है Hyundai Exter Facelift, नेक्स्ट-जेन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ होगी लॉन्च
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget