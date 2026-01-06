हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसएक सफाई और रिलायंस के शेयर में जून 2024 के बाद सबसे बड़ी गिरावट, कंपनी को 1 लाख करोड़ का नुकसान

एक सफाई और रिलायंस के शेयर में जून 2024 के बाद सबसे बड़ी गिरावट, कंपनी को 1 लाख करोड़ का नुकसान

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मंगलवार को कहा कि उसे करीब तीन सप्ताह से रूस से कोई कच्चा तेल नहीं मिला है, और जनवरी में भी इसकी आपूर्ति की कोई संभावना नहीं है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 06 Jan 2026 06:49 PM (IST)
Preferred Sources

Reliance Share Tumbles: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के शेयरों में मंगलवार को पिछले सात महीनों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई. शेयर 4.5 प्रतिशत टूटकर 1,507.60 रुपये पर बंद हुआ, जो 4 जून 2004 के बाद का सबसे निचला स्तर है. कारोबार के दौरान बिकवाली के दबाव में यह 5.1 प्रतिशत तक गिरकर 1,496.30 रुपये तक पहुंच गया. इसकी वजह से कंपनी के मार्केट वैल्यूएशन में करीब एक लाख करोड़ रुपये  की कमी आ गई है.

इस गिरावट के पीछे कई वजहें मानी जा रही हैं, जिनमें भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक व्यापार अनिश्चितता और मुनाफावसूली प्रमुख हैं. शेयरों में यह कमजोरी ऐसे समय आई जब कंपनी ने स्पष्ट किया कि उसने पिछले तीन महीनों से रूस से कच्चे तेल की कोई खरीदारी नहीं की है और जनवरी में भी किसी डिलीवरी की उम्मीद नहीं है.

रूस-भारत ऊर्जा संबंधों पर बढ़ा दबाव

रिलायंस की यह सफाई ऐसे वक्त आई है जब भारत और रूस के ऊर्जा संबंधों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि भारत रूसी तेल की खरीदारी बंद नहीं करता है तो भारत पर टैरिफ और बढ़ाए जा सकते हैं. ट्रंप की इस टिप्पणी ने भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार संबंधों को लेकर निवेशकों की चिंता बढ़ा दी, जिसका असर सीधे शेयर बाजार पर दिखा.

रिलायंस की आधिकारिक सफाई

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मंगलवार को कहा कि उसे करीब तीन सप्ताह से रूस से कोई कच्चा तेल नहीं मिला है, और जनवरी में भी इसकी आपूर्ति की कोई संभावना नहीं है. कंपनी ने इससे पहले 20 नवंबर 2025 को बताया था कि उसने यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का पालन करने के लिए गुजरात के जामनगर स्थित अपनी निर्यात-विशेष (SEZ) रिफाइनरी में रूसी कच्चे तेल का प्रसंस्करण बंद कर दिया है.

गौरतलब है कि रिलायंस पहले भारत में रूसी तेल की सबसे बड़ी खरीदार थी. कंपनी जामनगर के विशाल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स में कच्चे तेल को प्रोसेस कर पेट्रोल और डीजल जैसे उत्पाद बनाती थी. इस परिसर में दो रिफाइनरियां हैं—

  • एक SEZ इकाई, जहां से ईंधन का निर्यात यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य बाजारों में किया जाता है
  • दूसरी घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करने वाली पुरानी इकाई

यूरोपीय संघ रिलायंस के लिए एक बड़ा बाजार है और उसने रूस के ऊर्जा राजस्व को निशाना बनाते हुए रूसी कच्चे तेल से बने ईंधन के आयात और बिक्री पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. इन्हीं शर्तों के तहत रिलायंस ने अपनी निर्यात-आधारित रिफाइनरी में रूसी तेल का उपयोग बंद किया है. हालांकि शेयर में भारी गिरावट देखी गई है, लेकिन अधिकांश बाजार विशेषज्ञ रिलायंस को लेकर अब भी सकारात्मक रुख रखते हैं. ज्यादातर ब्रोकरेज फर्मों ने स्टॉक पर ‘बाय’ रेटिंग बरकरार रखते हुए 1,685 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है.

ये भी पढ़ें: फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में किस दर से बढ़ेगी भारत की जीडीपी, जानें इंडिया रेटिंग्स की भविष्यवाणी

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 06 Jan 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
Reliance Share Price Reliance Stock Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
बिहार
BPSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
BPSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
बॉलीवुड
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
Advertisement

वीडियोज

JNU Protest के पीछे कौन? CPI नेता का चौंकाने वाला खुलासा! | Breaking | BJP | Congress
JNU Protest : JNU में विवादित नारेबाजी पर को लेकर भड़के Ajai Alok | Mahadangal | PM Modi | Amit Shah
JNU Protest: JNU प्रोटेस्ट का असली सच क्या? राजनीतिक विश्लेषक ने खोल दिया राज | PM Modi | Lucknow
JNU Protest: छात्र को मोहरा बनाया जा रहा? AAP प्रवक्ता ने खोली पोल | JNU | PM Modi | Breaking
JNU Protest : JNU में विवादित नारेबाजी पर छात्र नेता का जवाब | Mahadangal | PM Modi | Amit Shah
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
बिहार
BPSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
BPSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
बॉलीवुड
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
Results
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
ट्रेंडिंग
ये ससुरी जिंदगी तबाह कर दी है... गर्लफ्रेंड सोफी शाइन पर क्यों भड़के शिखर धवन? देखें वायरल वीडियो
ये ससुरी जिंदगी तबाह कर दी है... गर्लफ्रेंड सोफी शाइन पर क्यों भड़के शिखर धवन? देखें वायरल वीडियो
शिक्षा
मप्र में निकली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई?
मप्र में निकली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget