Multibagger Stock: भारतीय शेयर बाजार में बीते बुधवार को कारोबारी सेशन के दौरान भले ही भारी बिकवाली देखने को मिली, लेकिन इस दौरान आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर (RDB Infrastructure and Power) के शेयरों ने जमकर कारोबार किया. रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म RDB इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर के शेयर 7 जनवरी को इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान लगभग 3 परसेंट उछलकर 52 हफ्ते के नए हाई लेवल पर पहुंच गए.

स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने कहा कि बोर्ड ने सोलर एग्रो-पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के 70 परसेंट अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है. इसका असर कंपनी के शेयरों पर दिखा. RDB इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर के शेयर बुधवार को कारोबारी सेशन की शुरुआत NSE पर 69.42 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले 71 रुपये पर पॉजिटिव नोट पर की. इसके बाद 3 परसेंट की बढ़त के साथ 71.50 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

