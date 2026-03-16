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हिंदी न्यूज़बिजनेसStock Market 16 March: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव जारी, सेंसेक्स-निफ्टी कभी लाल तो कभी हरे निशान पर कर रही ट्रेड...

Stock Market 16 March: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव जारी, सेंसेक्स-निफ्टी कभी लाल तो कभी हरे निशान पर कर रही ट्रेड...

भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार, 16 मार्च की शुरुआत निगेटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए...

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 16 Mar 2026 09:25 AM (IST)
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Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार, 16 मार्च की शुरुआत निगेटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 148.13 अंक या 0.20 प्रतिशत की गिरावट के साथ ओपन हुआ. दिन की शुरुआत सेंसेक्स ने 74,415.79 के लेवल पर की है. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 में भी गिरावट देखने को मिल रही है. निफ्टी 50  35.00 अंक या 0.15 फीसदी फिसलकर 23,116.10 के लेवल पर ओपन हुआ था.

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शुक्रवार को कैसा रहा था मार्केट?

भारतीय शेयर मार्केट में शुक्रवार, 13 मार्च के कारोबारी दिन जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी. प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी. सेंसेक्स 1470.50 अंक या 1.93 प्रतिशत की गिरावट के साथ 74,563.92 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 488.05 अंक या 2.06 प्रतिशत फिसलकर 23,151.10 के लेवल पर बंद हुए थे.

बीएसई बास्केट से हिंदुस्तान यूनिलिवर और भारती एयरटेल टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो एलएंडटी, टाटा स्टील, एसबीआईएन, मारुति और एक्सिस बैंक रहे थे.

निफ्टी 100, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो,  निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी आईटी और निफ्टी मिडकैप 100 के शेयरों में गिरावट थी. शुक्रवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से सिर्फ 2 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 28 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: निवेश का नया मौका! बासमती चावल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी ला रही अपना IPO, जानें पूरी डिटेल

 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 16 Mar 2026 09:25 AM (IST)
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