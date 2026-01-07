हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसमल्टीबैगर स्टॉक का कमाल, एक साल में 132 परसेंट का रिटर्न देकर फिर 3 परसेंट उछला भाव

मल्टीबैगर स्टॉक का कमाल, एक साल में 132 परसेंट का रिटर्न देकर फिर 3 परसेंट उछला भाव

Multibagger stock: BSE 500 में शामिल लार्सेन एंड टर्बो फाइनेंस (L&T Finance) के शेयर लगभग पिछले एक साल से चमक रहे हैं क्योंकि यह लगातार अपने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न देता आ रहा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 07 Jan 2026 06:30 AM (IST)
Preferred Sources

Multibagger stock: देश की बड़ी नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFC) में से एक L&T फाइनेंस के शेयर कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं. बीते मंगलवार, 6 जनवरी को कारोबारी साल 2026 की तीसरी तिमाही के नतीजे के बाद BSE पर इसके शेयर 2.8 परसेंट की बढ़त हासिल की और इंट्राडे हाई 329.40 रुपये पर पहुंच गए.

साल 2025 में मल्टीबैगर L&T फाइनेंस के शेयरों में 132 परसेंट की बढ़ोतरी हुई थी. अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि Q3FY26 के लिए रिटेल डिस्बर्समेंट लगभग 22,690 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 49 परसेंट की ग्रोथ को दर्शाता है. पिछले साल इसी तिमाही में रिटेल डिस्बर्समेंट 15,210 करोड़ रुपये था. 

रिटेल लोनबुक में गजब का सुधार 

रिटेल सेगमेंट में, ग्रामीण बिजनेस फाइनेंस डिस्बर्समेंट Q3FY25 के 4,599 करोड़ रुपये से बढ़कर Q3FY26 में 6,740 करोड़ रुपये हो गया. किसान फाइनेंस डिस्बर्समेंट 2,495 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,780 करोड़ रुपये हो गया, जबकि शहरी फाइनेंस डिस्बर्समेंट इसी अवधि में 6,531 करोड़ रुपये से बढ़कर 9,670 करोड़ रुपये हो गया.

SME फाइनेंस डिस्बर्समेंट पिछले साल के 1,249 करोड़ रुपये के मुकाबले 1,550 करोड़ रुपये रहा. वहीं, एक्वायर्ड पोर्टफोलियो ने भी Q3FY25 के 336 करोड़ रुपये के मुकाबले Q3FY26 में 550 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जबकि तिमाही के दौरान गोल्ड फाइनेंस डिस्बर्समेंट 1,400 करोड़ रुपये बताया गया. कंपनी ने अपनी रिटेल लोनबुक में भी लगातार ग्रोथ दर्ज की. कारोबारी साल 2026 की तीसरी तिमाही के आखिर तक रिटेल लोन बुक लगभग 1,11,900 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 21 परसेंट अधिक है. 

कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा

रेगुलेटरी फाइलिंग में L&T फाइनेंस ने अपने रिटेल रेशियो में सुधार होने की भी जानकारी दी, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 97 परसेंट से बढ़कर  Q3FY26 में 98 परसेंट हो गया.  दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 735 करोड़ रुपये का रहा, जो एक साल पहले के 696 करोड़ रुपये और पिछली तिमाही से ज्यादा है. तिमाही के लिए रेवेन्यू सालाना आधार पर 8 परसेंट उछलकर 4,335 करोड़ रुपये हो गया, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम 10.3 परसेंट बढ़कर 2403 करोड़ रुपये हो गई.   

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 07 Jan 2026 06:27 AM (IST)
