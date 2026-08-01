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हिंदी न्यूज़बिजनेसत्यौहारों से पहले राज्यों को तोहफा, केंद्र ने जारी किए 1.09 लाख करोड़

त्यौहारों से पहले राज्यों को तोहफा, केंद्र ने जारी किए 1.09 लाख करोड़

Tax Devolution: केंद्र सरकार ने राज्यों को टैक्स शेयरिंग के तहत 1.09 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त किस्त जारी की है. आइए जानते हैं, इससे राज्यों को विकास कार्यों और जरूरी खर्चों में कैसे मदद मिलेगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 01 Aug 2026 06:25 PM (IST)
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Central Government Funds: केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों को त्योहारों से पहल एक बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. वित्त मंत्रालय ने कुछ राज्यों के खाते में टैक्स शेयरिंग के तहत 1.09 लाख करोड़ रुपये की एक्स्ट्रा किस्त ट्रांसफर किए हैं. यह रकम हर महीने मिलने वाली सामान्य से बिल्कुल अलग है. इससे राज्यों को अपनी योजनाओं, विकास कार्यों और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने में अब काफी मदद मिलेगी.

केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2026 यानी आज राज्यों को टैक्स शेयरिंग की अतिरिक्त किस्त जारी कर दी है. वहीं यह रकम 10 अगस्त को जारी होने वाली नियमित मासिक किस्त से बिल्कुल अलग है.

क्या है टैक्स शेयरिंग?

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, केंद्र सरकार की तरह से जुटाए गए कुल टैक्स राजस्व का 41% हिस्सा राज्यों को दिया जाता है. यह रकम पूरे वित्त साल में 14 किस्तों के जरिए राज्यों तक पहुंचाई जाती है. इससे राज्यों के पास अपनी योजनाओं और त्योहारों से पहले अतिरिक्त फंड मिलेगा, जिससे वे अपने खर्चों बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे.

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किन राज्यों को मिला कितना पैसा?

इस अतिरिक्त किस्त में उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा रकम मिली है. इसके अलावा देश के अन्य प्रमुख राज्यों को भी बड़ी रकम मिली है.

  • उत्तर प्रदेश: करीब 19,208 करोड़ रूपये
  • बिहार: करीब 10,845 करोड़ रुपये
  • मध्य प्रदेश: करीब 8,010 करोड़ रुपये
  • पश्चिम बंगाल: करीब 7,866 करोड़ रुपये
  • महाराष्ट्र: करीब 7,022 करोड़ रुपये

राज्यों को क्यों मिली एक्स्ट्रा रकम?

केंद्र सरकार की तरफवासे जारी यह एक्स्ट्रा रकम राज्यों की वित्तीय स्थिति को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए दिया गया है. इसके अलावा त्योहारों के समय बढ़ने वाले खर्च, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी योजनाओं के लिए यह योजना काफी मददगार साबित हो सकती है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 01 Aug 2026 06:25 PM (IST)
Tags :
Tax Devolution Central Government Funds Tax Sharing System
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