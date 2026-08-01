त्यौहारों से पहले राज्यों को तोहफा, केंद्र ने जारी किए 1.09 लाख करोड़

Central Government Funds: केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों को त्योहारों से पहल एक बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. वित्त मंत्रालय ने कुछ राज्यों के खाते में टैक्स शेयरिंग के तहत 1.09 लाख करोड़ रुपये की एक्स्ट्रा किस्त ट्रांसफर किए हैं. यह रकम हर महीने मिलने वाली सामान्य से बिल्कुल अलग है. इससे राज्यों को अपनी योजनाओं, विकास कार्यों और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने में अब काफी मदद मिलेगी.

केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2026 यानी आज राज्यों को टैक्स शेयरिंग की अतिरिक्त किस्त जारी कर दी है. वहीं यह रकम 10 अगस्त को जारी होने वाली नियमित मासिक किस्त से बिल्कुल अलग है.

क्या है टैक्स शेयरिंग?

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, केंद्र सरकार की तरह से जुटाए गए कुल टैक्स राजस्व का 41% हिस्सा राज्यों को दिया जाता है. यह रकम पूरे वित्त साल में 14 किस्तों के जरिए राज्यों तक पहुंचाई जाती है. इससे राज्यों के पास अपनी योजनाओं और त्योहारों से पहले अतिरिक्त फंड मिलेगा, जिससे वे अपने खर्चों बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे.

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किन राज्यों को मिला कितना पैसा?

इस अतिरिक्त किस्त में उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा रकम मिली है. इसके अलावा देश के अन्य प्रमुख राज्यों को भी बड़ी रकम मिली है.

उत्तर प्रदेश: करीब 19,208 करोड़ रूपये

करीब 19,208 करोड़ रूपये बिहार: करीब 10,845 करोड़ रुपये

करीब 10,845 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश: करीब 8,010 करोड़ रुपये

करीब 8,010 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल: करीब 7,866 करोड़ रुपये

करीब 7,866 करोड़ रुपये महाराष्ट्र: करीब 7,022 करोड़ रुपये

राज्यों को क्यों मिली एक्स्ट्रा रकम?

केंद्र सरकार की तरफवासे जारी यह एक्स्ट्रा रकम राज्यों की वित्तीय स्थिति को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए दिया गया है. इसके अलावा त्योहारों के समय बढ़ने वाले खर्च, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी योजनाओं के लिए यह योजना काफी मददगार साबित हो सकती है.

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