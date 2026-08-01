अब मामूली खर्चे में देखें नेटफ्लिक्स, फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग से ऐसे मिलेगा प्लान

Flipkart Netflix Partnership: अगर आप फ्लिपकार्ट से अक्सर खरीदारी करते हैं और नेटफ्लिक्स भी देखते हैं, तो अब आपके लिए दोनों का फायदा एक साथ मिलने वाला है. फ्लिपकार्ट और नेटफ्लिक्स ने नई साझेदारी की है. इसके अनुसार फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स अपनी रोजमर्रा की खरीदारी के हिसाब से हर महीने नेटफ्लिक्स का मोबाइल प्लान ले सकते है. इसके लिए अलग से नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने या किसी खास रिचार्ज की जरूरत नहीं होगी. ये सर्विस 1 अगस्त 2026 से शुरू होगी.

कंपनी के हिसाब से, भारत में पहली बार किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इस तरह का ऑफर शुरू किया है. पहले नेटफ्लिक्स का प्लान अलग से खरीदना पड़ता था या फिर किसी दूसरी सर्विस के साथ मिलता था. अब कस्टमर अपनी आम खरीदारी के जरिए ही ये फायदा उठा सकेंगे. इससे शॉपिंग के साथ एंटरटेनमेंट का भी फायदा मिलेगा.

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ऐसे मिलेगा नेटफ्लिक्स का प्लान

इस ऑफर का फायदा लेने के लिए कस्टमर का फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर होना जरूरी है. एक ही महीने के अंदर आपको 299 रुपये या उससे ज़्यादा के कम से कम 4 ऑर्डर पूरे करने होंगे.ये ऑर्डर फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट मिनट्स और फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी में किए जा सकते हैं.

जैसे ही आपका चार ऑर्डर पूरा होगा, अगले 30 दिनों के लिए नेटफ्लिक्स का मोबाइल प्लान अनलॉक हो जाएगा. इसे फ्लिपकार्ट ऐप के जरिए एक्टिव किया जाएगा. इसके लिए अलग से लॉग-इन करने या कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं होगी. 30 दिन पूरे होने के बाद प्लान अपने आप खत्म हो जाएगा. अगर अगले महीने भी इसका फायदा लेना है, तो फिर से चार ऑर्डर पूरे करने होंगे.

नए कस्टमर को भी मिलेगा फायदा

जो लोग फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर नहीं हैं, वो 1 साल में 15 ऑर्डर करे बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के प्लस मेंबर बन सकते हैं.इसके बाद वो भी इस ऑफर का फायदा ले सकते है.

कंपनियों का कहना है कि आज लोग ग्रॉसरी, डेली एसेंशियल्स और दूसरी जरूरत की चीजें ऑनलाइन ज्यादा खरीद रहे हैं. ऐसे में उसी खरीदारी पर नेटफ्लिक्स का फायदा देकर कस्टमर को एक्स्ट्रा वैल्यू देने की कोशिश की गई है. ये ऑफर खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो हर महीने फ्लिपकार्ट से खरीदारी करते हैं. इससे बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों के कस्टमर को भी बिना एक्स्ट्रा खर्च के नेटफ्लिक्स की भारतीय और ग्लोबल फिल्मों की वेब सीरीज देखने का मौका मिलेगा.

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